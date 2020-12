La notte di San Silvestro è magica. Certo, una magia diversa da quella del Natale, più laica, più mondana. In quella notte celebriamo (per quest’anno non sappiamo bene cosa) i successi dell’anno passato. E speriamo nella buona sorte dell’anno venturo. Stappiamo ottimi champagne o spumanti (focus di ProiezionidiBorsa qui) e aspettiamo con trepidazione la mezzanotte.

Come dicevamo, per quest’anno il cenone di Capodanno sarà molto diverso dal solito. Pochissime persone, nessun festeggiamento all’aria aperta e nessuna vacanza. Cerchiamo, quindi, di dare valore a quello che abbiamo e miglioriamolo.

Il centrotavola è sicuramente quel tocco in più che rende la nostra tavola davvero interessante. Pensarci, è un atto d’amore verso i nostri commensali. Ce ne sono naturalmente di tanti tipi per i tanti tipi di cene diverse. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo pensato uno apposta per Capodanno. Ecco il centrotavola perfetto per il cenone di Capodanno che porta soldi e fortuna.

Candele, fiori, e…

Ogni centrotavola che si rispetti deve necessariamente riflettere o il tema della cena o le speranze degli invitati.

Ad esempio, una cena romantica a due persone necessita di quella candela rossa o una cena in famiglia di quei fiori che piacciono tanto alla mamma.

Per Capodanno la situazione è ben diversa. Abbiamo bisogno di speranze, di positività, di credere in un anno migliore del 2020. Quindi, certamente pensiamo ai fiori, alle candele e alle composizioni plastiche.

La perfezione, però, la raggiungiamo se andiamo in tabaccheria e compriamo un gratta e vinci per ogni commensale. Lo disponiamo in un vaso in centro al tavolo e, alla fine della cena, facciamo sorteggiare a tutti il loro biglietto fortunato. Prendiamo, naturalmente, gratta e vinci di poco costo, quello che conta davvero è l’intenzione.

Infatti, già da quella sera potremo capire per chi il 2021 porterà tanti benefici! Ecco il centrotavola perfetto per il cenone di capodanno che porta soldi e fortuna.