Ebbene sì, alcuni miti della nostra gioventù non devono rimanere solo nei nostri ricordi. Con una vera e propria operazione nostalgia, infatti, alcuni dei cellulari che più amavano dei primi anni Duemila sono tornati in commercio. La loro veste è però tutta nuova e al passo con i tempi. Tra i cellulari più amati dal pubblico spicca sicuramente il Nokia 3310. Ecco come il cellulare mito della nostra gioventù è tornato in una veste nuova e irresistibile.

Un cellulare passato alla storia

Il Nokia 3310 è forse il cellulare per eccellenza. Comodo, pratico e indistruttibile, quasi tutti ne abbiamo avuto uno. Negli anni ci siamo però abituati sempre di più agli smartphone e ora ci sembrerebbe assurdo ritornare a usare un telefono simile. Come abbiamo però spiegato sulle nostre pagine, sempre più persone stanno abbandonando gli smartphone.

La moda di oggi è infatti quella dei dumbphone, cioè telefoni con funzioni basilari come chiamate e sms. In questo trend si inserisce il nuovo Nokia 3310, che offre però nuove importanti funzionalità conservando però le caratteristiche che tanto amiamo.

Il nuovo Nokia 3310

Come molti dumbphone di oggi, anche il nuovo Nokia 3310 fa leva sulla nostalgia. Il cellulare mito della nostra gioventù è tornato in una veste nuova e irresistibile ma al passo con la tecnologia. Lo schermo di questo telefono è infatti a colori e il suo aspetto esterno è più colorato di quello del suo predecessore. Anche le linee sono leggermente diverse, ma richiamano quelle del Nokia 3310 originale. Come ogni dumbphone che si rispetti, il 3310 offre funzioni molto basilari. Permette infatti principalmente di chiamare e mandare messaggi. Senza dimenticare, inoltre, la possibilità di giocare a Snake.

C’è però un’ulteriore funzione perfetta per chi non sa rinunciare a internet. In Europa, infatti, il 3310 è disponibile con connessione 3G, in Cina il dispositivo è perfino distribuito in versione 4G. In questo modo è possibile utilizzare il telefono come hotspot e utilizzare app come WhatsApp e Facebook. Se questo revival del cellulare più amato ha avuto molto successo, c’è però chi lo ha trovato troppo basilare. Sono infatti molti i dumbphone che offrono connessioni 4G anche in Europa per cui la presenza solo del 3G ha fatto storcere il naso ad alcuni. I più nostalgici, però, non potranno fare più a meno di questo telefono.