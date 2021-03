Il CdA di Equita Group approva i conti 2020 e propone un aumento del dividendo il cui rendimento sale al 7%. Puntare sul titolo?

Nella giornata del 17 marzo il CdA di Equita Group approva i conti 2020 e propone un aumento del dividendo il cui rendimento sale al 7% circa. Una notizia molto importante visto che il dividendo è stato aumentato del 5% facendolo passare da 0,19 euro a 0,20 euro per azioni. Il pay-out, quindi, ammonta al 75% dell’utile. Da notare che rispetto al nostro ultimo report su Equita Sim (clicca qui per leggere) il rendimento del dividendo è sceso leggermente in quanto le quotazioni hanno avuto una performance positiva di oltre il 15%.

Il buon dividendo, però, non è l’unico motivo per giustificare un investimento sul titolo. Ad esempio, una valutazione basata sui multipli degli utili esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Il CdA di Equita Group approva i conti 2020 e propone un aumento del dividendo il cui rendimento sale al 7%. Secondo l’analisi grafica conviene puntare sul titolo?

Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 17 marzo a quota 2,98 euro in ribasso dello 0,33 rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile e i livelli chiave sono praticamente identici. Per questo motivo andremo ad analizzare solo il time frame settimanale che, essendo quello più breve tra quelli esaminati, permette di seguire più da vicino l’andamento del titolo.

Notiamo come le quotazioni si stiano avvicinando ad ampi passi alla forte resistenza in area 3,07€ (I obiettivo di prezzo). Su questo livello si decideranno le sorti di Equita Group. La rottura di questo livello in chiusura di settimana, infatti, aprirebbe le porte a un rialzo fino agli obiettivi successivi indicati nel riquadro in rosso. Il titolo, quindi, mostra un potenziale di circa l’80%.

In caso di mancata rottura, invece, potremmo assistere a un ritracciamento fino in area 2,65 euro. La rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Time frame mensile