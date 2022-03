Tradizionalmente, il cavolo cappuccio viene considerato una verdura povera. Molti però non sanno che in realtà è molto versatile e si presta a una gran varietà di piatti. Ad esempio, proprio come il cavolo verza, lo si può preparare in forno, in padella e persino conservare sotto vetro. Soprattutto, non tutte le preparazioni richiedono lunghi tempi di cottura. Ci sono infatti delle alternative che ci permettono di realizzare pasti veloci e originali con pochissimi ingredienti. Quello di oggi ne è un esempio lampante, dal momento che trasformeremo il cavolo cappuccio nel piatto principale.

Ingredienti

300 g di cavolo cappuccio;

2 uova;

30 g di farina;

150 g di stracciatella o mozzarella;

pomodori secchi sott’olio;

olio di semi;

sale.

Il cavolo cappuccio saporito come mai prima grazie a una ricetta veloce e salva cena per la domenica

Cominciamo rimuovendo le foglie esterne del cavolo cappuccio. Laviamolo ancora intero e posizioniamolo su un tagliere. Con l’aiuto di un coltello o una mandolina tagliamo il cavolo a fette sottili.

Ora, trasferiamo il cavolo tagliato in un frullatore e teniamolo in funzione sinché non avremo quasi raggiunto la consistenza di una purea. Aggiungiamo anche una manciata di sale e mescoliamo. Adesso dobbiamo eliminare i liquidi, per poter lavorare il composto e trasformarlo in frittelle. Quindi, mettiamo il cavolo tritato in un colino e con l’aiuto di un cucchiaio spremiamo la verdura sino a che non avremo ottenuto una pasta. Trasferiamo il tutto in una ciotola e aggiungiamo uova e farina.

Usiamo le mani per amalgamare bene il composto e mettiamo l’olio di semi in padella.

Per essere sicuri che abbia raggiunto la temperatura adeguata, versiamo una punta di pastella nell’olio. Se questo inizierà immediatamente a sfrigolare risalendo verso l’alto, possiamo procedere.

Prendiamo il composto con un cucchiaio e versiamolo direttamente nell’olio caldo, formando una frittella alla volta. Lasciamo cuocere per circa 3 minuti per poi girare la frittella facendo in modo di far dorare anche l’altro lato. Quando sono pronte, trasferiamo le frittelle su un piatto con della carta assorbente per fritto.

Adesso possiamo servirle mettendoci sopra un cucchiaino di stracciatella o una sottile fetta di mozzarella. Concludiamo l’opera con un pezzo di pomodoro secco sott’olio sgocciolato et voilà, ecco il cavolo cappuccio saporito come mai prima.

Lettura consigliata

Non solo patate bollite o al forno, ma anche grattugiate per creare questo piatto salva cena pronto in 10 minuti