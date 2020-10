Esistono cibi molto strani al mondo. Le cucine etniche di tutti i Paesi ci regalano sempre mille sorprese (avete mai sentito parlare della polpetta di moscerini?). Ma anche qui da noi, ogni tanto i grandi chef inventano una novità. L’ultimo arrivato nell’alta cucina vi sorprenderà. Il caviale di lumache è la nuova moda gourmet.

Il caviale tradizionale è costituito da uova di storione, un grande pesce d’acqua dolce. Anche il caviale di altri pesci, quali i salmoni, le trote o le carpe viene molto apprezzato in cucina.

Ma sapete che anche animali di terra possono produrre il caviale? L’ultima frontiera della tavola di lusso è il caviale di lumache.

Un caviale diverso dagli altri

Il caviale di lumache è costituito dalle uova di questi molluschi terrestri. Le uova di lumaca appaiono bianche, morbide e rotonde, e assomigliano a piccole perle.

Pare che l’uso di consumare uova di lumaca sia nato in Francia, ma ora è diffuso anche qui da noi.

Ma attenzione, non basta raccogliere le lumache in giardino e aspettare che depongano le uova per diventare produttori di caviale di lumache.

Le chioccioline, infatti, devono seguire una dieta specifica, fatta di tanta verdura fresca biologica. Devono inoltre essere curate al meglio in un ambiente adatto per produrre delle uova di qualità. Per questo le piccole perle bianche sono molto costose. Un chilo di caviale di lumache può costare anche più di 2.000 euro.

Ma come va usato in cucina questo preziosissimo alimento?

Come utilizzarlo a tavola

Il caviale di lumache ha un sapore fresco e ‘terroso’, che assomiglia molto al sapore dei funghi.

Le piccole perle bianche sono quindi ideali per condire insalatine delicate di verdura. Sono perfette anche per dare una nota terrestre a una cruditès di pesce.

Ma se volete godervele al meglio, basterà spalmarle su un crostino e assaporarle da sole.

Se volete fare bella figura con gli ospiti, e avete un budget sostanzioso, provatelo! Il caviale di lumache è la nuova moda gourmet da portare in tavola.