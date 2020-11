Muniti di scontrini e fatture alla mano, quando è ora di fare la dichiarazione dei redditi ci ricordiamo sempre di inserire le spese mediche da detrarre dalle tasse. Tra visite, esami e medicinali, spesso accumuliamo centinaia di euro di spese sanitarie all’anno.

La detrazione di queste spese, quindi, può incidere sul totale della nostra dichiarazione dei redditi. Questo, però, non è sempre possibile. Ecco il caso in cui non è possibile detrarre le spese sanitarie, a cui fare attenzione.

Quando non sono detraibili

Ovviamente, per essere detraibili, le spese mediche devono essere rintracciabili. È necessario, quindi, essere muniti di ricevuta, fattura o scontrino e, dal 2020, aver pagato con il bancomat. Esiste, però, un caso in cui le spese sanitarie non sono detraibili nemmeno se abbiamo tutte le prove dell’avvenuta spesa. Sottostanno a questa regola tutti coloro che hanno la Partita IVA forfettaria.

Questo regime agevolato ha molte caratteristiche che lo rendono perfetto per chi inizia a lavorare come autonomo. Ci sono, però, alcuni lati negativi della medaglia. Tra questi l’impossibilità di detrarre le spese mediche. Queste spese non sono le sole: anche le spese di gestione della Partita IVA stessa non sono detraibili.

Perché non è possibile detrarre le spese mediche

Il caso in cui non è possibile detrarre nessuna spesa sanitaria a cui fare attenzione ha una semplice spiegazione. Come si evince dal suo nome, la Partita IVA forfettaria si basa sul calcolo di forfait

La percentuale di tasse da pagare non viene calcolata sull’introito annuo ma sul tipo di attività del professionista. A seconda del codice ATECO verrà associato all’attività un coefficiente di redditività. È solo su questo coefficiente che vengono, poi, calcolate le tasse da pagare.

La restante somma viene considerata come non imponibile perché va a coprire le spese di gestione e le altre spese non detraibili. In un certo senso, quindi, le spese mediche sono già detratte, senza però aver effettuato un calcolo caso per caso.

Per alcuni professionisti, quindi, questo coefficiente rifletterà la realtà delle spese effettuate durante l’anno, mentre per altri potrebbe essere più alto o più basso.