La medusa è il nuovo cibo in arrivo sulle nostre tavole. Ci fa paura perché causa dolorose ustioni alla pelle ma ecco che arriva la nostra vendetta: finirà dorata e fritta oppure stufata, con sugo di vongole e gamberi.

Questo organismo marino, cucinato da oltre 2000 anni in tutta l’Asia, è il new food del futuro. Le meduse nostrane sono in lista di attesa tra le novità commestibili presso l’Unione Europea che deve ancora autorizzarne la pesca, ma soprattutto la lavorazione e il consumo. Spieghiamo oggi perché siamo vicini a questo traguardo con l’aiuto degli Esperti di Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vincere la diffidenza a tavola

Sembra di essere nel Settecento, quando i sovrani europei dovevano combattere la diffidenza del popolo che snobbava le patate, i tuberi in arrivo dall’America. Dunque, per convincere tutti, lo scienziato Antoine Parmentier creò alcune ricette tra cui quella che ancora porta il suo nome.

Il 29 marzo scorso al CNR hanno presentato ufficialmente, con un libro, le prime ricette con le meduse. Sono state elaborate dall’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, in collaborazione con vari chef di casa nostra.

Arrivano gli chef stellati

Il carpaccio di medusa è il nuovo cibo in arrivo sulle nostre tavole. Le meduse sono molli e scivolose, sembrerebbero difficili da cucinare: non è così, invece, secondo il CNR. Nel libro dedicato al progetto “GoJelly”, le preparazioni sono facili e veloci. Come la tartara o il carpaccio con zucchine e pesto dei loro fiori firmata Gennaro Esposito. Segue la gustosa pizzaiola di meduse fritte dello chef salentino Giovanni Ingletti.

Il carpaccio di medusa è il nuovo cibo in arrivo sulle nostre tavole

Il fine del programma Horizon 2020 è la creazione di una nuova filiera ittica. Il fine ultimo è liberare le spiagge dalla plastica e dall’invasione di meduse offrendo una nuova opportunità alle flotte di pescherecci.

La contesa sulla pesca crea pericolose frizioni tra le Nazioni mediterranee. L’ultimo ostacolo è la salubrità delle lavorazioni: quelle asiatiche contengono il pericoloso allume. Per questo da noi le meduse sono, ancora per poco, un cibo proibito.