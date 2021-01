Stiamo preparando la calza della Befana. Dolci, caramelle, cioccolato. Ma perché non mettere anche del carbone? Ormai il mito dei bimbi cattivi è stato sfatato. E non si mette più carbone vero nelle calze dei più monelli.

Il carbone dolce della Befana ormai non è più solo per bimbi cattivi

Ormai il carbone dolce ha sostituito il classico carbone vero. Utilizzando la variante dolce ormai un pezzettino lo si mette quasi in tutte le calze. Un po’ per scherzo e un po’ perché alla fine il carbone è gustosissimo. Vediamo come prepararlo in casa.

Ingredienti

300gr di zucchero a velo;

300gr di zucchero semolato;

100ml di acqua;

Succo di limone;

1 albume;

10ml di alcol puro;

Colorante alimentare nero.

Procedimento

Dobbiamo preparare una glassa e uno sciroppo. Cominciamo dalla glassa. Prendiamo una ciotola e montiamo l’albume con delle fruste elettriche. Mentre si sta montando, aggiungiamo 3 gocce di succo di limone. Ora incorporiamo lo zucchero a velo. Poco alla volta mentre continuiamo a montare l’albume.

Per ultimo aggiungiamo anche l’alcol puro alimentare. Questo ingrediente è fondamentale per avere la giusta consistenza. Non bisogna preoccuparsi del grado alcolico, perché poi l’alcol evaporerà.

Infine aggiungiamo il colorante alimentare a nostro piacimento. Che sia liquido o in polvere, basterà raggiungere la tonalità di nero preferita. Quando il composto sarà denso è il momento di andare avanti.

Ora passiamo allo sciroppo. In un pentolino versiamo l’acqua. Mettiamo sul fuoco a fiamma bassa. Mescoliamo e poi aggiungiamo lo zucchero semolato. Continuando a mescolare bene aspettiamo che venga a bollire. Appena si sarà formato il caramello aggiungiamo il colorante nero. Ci vorranno circa 10 minuti. E poi togliamo il pentolino dal fornello.

Scaldiamo un po’ della glassa preparata in precedenza. Bastano due o tre cucchiai. O a bagnomaria o in microonde. E aggiungiamola allo sciroppo, mescolando molto velocemente. Versiamo il composto in uno stampo per plumcake foderato di carta da forno.

Il carbone ora dovrà indurirsi. Basteranno pochi minuti, si può controllare toccandolo. Rovesciamo il blocco ottenuto su un tagliere e tagliamolo grossolanamente.

Ed ecco che il carbone dolce della Befana ormai non è più solo per bimbi cattivi. Il carbone viene messo in tutte le calze, anche solo per scherzo. Per sapere perché si mette il carbone nella calza, cliccare qui.