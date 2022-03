Siamo a metà marzo. Tra pochi giorni sarà ufficialmente primavera. Stiamo per entrare in quella stagione di mezzo in cui è difficile scegliere come vestirsi la mattina prima di uscire di casa. In primavera e in autunno, infatti, la mattina e la sera fa ancora freddino, mentre nelle ore centrali della giornata comincia a fare caldo. Sicuramente, la soluzione più comoda e pratica è quella di vestirsi “a cipolla”, ovvero indossando vari strati di indumenti da togliere e mettere a discrezione personale. Ovviamente, non dobbiamo mai però dimenticare il fattore moda. Per l’imminente primavera, ci viene in aiuto un capospalla intramontabile che sta bene praticamente a tutte. Basta saper scegliere il modello più giusto per ogni tipo di fisico.

Il capospalla che spopolerà in primavera è perfetto a qualsiasi età e adatto su ogni fisico basta sapere come indossarlo

La primavera 2022 vede il ritorno di un grande classico: il trench. Un capospalla unisex, con bottoni e cintura, e in materiale impermeabile. Ecco perché è proprio adatto nelle mezze stagioni. Il trench è ben più leggero di un cappotto ma ci ripara dalle improvvise piogge primaverili e dal venticello che soffia spesso. Il modello classico di trench è beige e in cotone cerato. Esistono però anche modelli in pelle. Per la stagione 2022, gli stilisti si sono sbizzarriti con la fantasia. Balenciaga, ad esempio, lo propone a fiori e con dettagli a contrasto. Mentre Chloé ha aggiunto delle bordure che sembrano pizzo.

Consigli su come indossarlo in base al proprio fisico

Come già detto, il trench ha la cintura. Un accessorio che segna il punto vita. Chi ha un punto vita ben segnato, ossia, chi vanta il classico fisico a pera o a clessidra, può chiudere la cintura per mettere in risalto il proprio punto di forza. Anche quelle che hanno un busto dritto, che scende a rettangolo, dovrebbero chiudere il trench con la cintura perché, così facendo, creeranno “visivamente” un punto vita che in realtà non esiste.

Chi invece ha un fisico più importante nella parte bassa del corpo, ovvero il cosiddetto fisico a “triangolo rovesciato” dovrebbe slanciare la figura. Questo effetto, con il trench, lo si può ottenere allacciando la cintura in maniera molto originale: lasciarlo aperto sul davanti ed annodare la cintura sulla schiena.

Infine, chi invece ha un po’ di pancetta da nascondere oppure un fondo schiena importante, dovrà semplicemente lasciare aperto il trench. In questo modo, la figura del classico fisico “a mela” risulterà ben slanciata.

E così, anche grazie a questi consigli, il capospalla che spopolerà in primavera è perfetto proprio per tutte.

