Ogni tanto sentiamo proprio il bisogno di guardarci un bel film a casa. Magari abbiamo avuto una giornata complicata e non ce la sentiamo di uscire, o semplicemente vogliamo goderci qualche opera che ci faccia emozionare.

Quindi ci mettiamo tutti alla ricerca del film che fa per noi, scegliendo tra gli ampi cataloghi delle piattaforme streaming. C’è chi ama le opere di grandi registi come Paul Thomas Anderson, di cui abbiamo già parlato, chi ama le commedie leggere o altro ancora.

Oggi vediamo un film che probabilmente accontenterà molte persone, perché tratta temi importanti, ma sa farlo con tatto ed ironia. È stato apprezzatissimo dalla critica, quindi si tratta di una grande opera. Tuttavia, non è così conosciuto al giorno d’oggi ed è un peccato. Infatti, Il capolavoro quasi sconosciuto su Netflix interpretato da uno dei migliori attori viventi.

Consigliamo di vedere “Qualcosa è cambiato” con Jack Nicholson. Questo film è uscito nel 1997, tratta di un uomo, Nicholson appunto, che soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo. Inoltre, è una persona razzista ed intollerante, che tratta male le persone attorno a lui. Insomma, è un personaggio molto difficile e tormentato. Incontra, poi, una madre single, interpretata da Helen Hunt, ed iniziano ad uscire insieme. Il film racconta la storia del rapporto che si crea tra i due.

Oggi questo film non è molto conosciuto, soprattutto in Italia, nonostante abbia avuto un buon successo di pubblico all’uscita. Eppure, la critica l’ha adorato e la rivista Empire l’ha persino inserito nella lista dei 500 migliori film mai usciti.

In particolare, le performance degli attori hanno ricevuto il plauso degli esperti. Sia Nicholson che Hunt hanno vinto l’Oscar, segno che il film è stato trascinato dalle loro doti. “Qualcosa è cambiato” riesce inoltre a parlare di temi difficili in maniera piuttosto leggera, da commedia, e lo fa in maniera molto delicata. Insomma, un’opera che tutti dovremmo vedere una volta nella vita.