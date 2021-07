Stile boho-chic in casa, espadrillas ai piedi, borse fatte all’uncinetto, capelli mossi naturalmente e schiariti dai raggi del sole, sana cucina vegetariana a tavola. Questo è l’identikit dell’amante dello stile naturale un po’ new age che va tanto di moda in questo periodo. Sicuramente l’amante di questo stile conosce anche le tecniche Tie-Dye con cui personalizzare i vestiti e i tessili in casa.

Ma forse non tutti conoscono le antiche tecniche Shibori per tingere i tessuti grazie a particolari piegature e legature. Una antica arte che risale fino al VII secolo. Tutt’oggi le spose giapponesi, nei loro corredi inseriscono un fazzoletto decorato proprio così. Siamo ancora in tempo per conoscere questa arte millenaria e realizzare il capo più trendy da esibire in spiaggia: un favoloso pareo coi colori del cielo e del mare.

Il capo più trendy dell’estate decorato con l’antica tecnica giapponese

Ci sono alcune differenze fondamentali fra la tecnica Tie-Dye e lo Shibori. In quest’ultima vengono esclusivamente tinti capi in fibre naturali come il cotone e il lino. Lo è anche la tintura: la polvere blu indaco. Più raramente si usa il rosso corallo o il viola.

Inoltre per padroneggiarla bene bisogna conoscere le varie tecniche per eseguire le complesse piegature dei tessuti che permettono di ottenere gli effetti cromatici e stilistici desiderati. Ve ne sono almeno 6. Non solo piega ma anche legature ottenute attraverso l’uso di corde o elastici e perfino cuciture.

Su internet vi sono svariati video molto utili. Bisognerà munirsi di bastoncini di legno, guanti in lattice, elastici e fili di spago o mollette a seconda del tipo di disegno che si vuole ottenere. Serviranno anche tre ciotole, due con acqua e una con acqua e tintura.

L’effetto che si può ottenere immergendo il capo va dalle righe squadrate a quelle tonde, dalla ragnatela di ragno alle righe diagonali fino a suggestivi effetti “tempesta”.

La moda consiglia

Procurarsi un pareo in cotone naturale quindi bianco crema con le nappe ai lati. Iniziare con le piegature più semplici come la versione Konoko Shibori che assomiglia al Tie-Dye. Si utilizza uno spago per legare il tessuto e in base a quanto sarà stretto si otterrà un effetto diverso.

È il pareo il capo più trendy dell’estate decorato con l’antica tecnica giapponese e sarà ancora più bello se abbinato alla borsa all’uncinetto con gli stessi colori.