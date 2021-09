La moda è una continua sorpresa. E ci stupisce sempre con nuovi capi che tornano di tendenza e che dovremmo assolutamente possedere nel nostro guardaroba. Di questo, per esempio, avevamo già parlato nel nostro precedente articolo “Il cappotto che andrà di moda il prossimo inverno è un bellissimo tuffo nel passato”. E un altro consiglio di stile per affrontare la nuova stagione lo possiamo trovare anche in “Procuriamoci subito questo capo perché spaccherà come mai nell’autunno e nell’inverno 2021 e 2022”. Ma le tendenze sono tantissime e conoscerle tutte potrebbe risultare davvero difficile. Per questo oggi vogliamo dare un’altra indicazione che sicuramente risulterà utile per molte persone.

Il capo d’abbigliamento che sta spopolando come non mai e che non possiamo non avere nell’armadio

Oggi c’è un abito in particolare di cui vogliamo parlare e che molto probabilmente potremmo già avere nel nostro cassetto. Stiamo parlando della blusa color crema. Questo specifico capo, infatti, è da sempre andato di moda ma ora sta tornando alla ribalta come non mai. Si tratta di un abito perfetto per qualsiasi occasione. Un jolly che possiamo utilizzare quando vogliamo e che possiamo indossare in qualsiasi occasione, dal lavoro a una cena con gli amici. E basterà sapere come abbinarlo e a cosa accostarlo per portarlo con grande eleganza e raffinatezza, creando un look di tendenza che non ci farà mai passare inosservate. Dunque, ora sappiamo che è questo il capo d’abbigliamento che sta spopolando come non mai e che non possiamo non avere nell’armadio.

Ecco come abbinare questa fantastica blusa di crema che dovremmo sempre avere nel guardaroba per essere di tendenza

La fortuna nell’avere una blusa color crema nel proprio armadio è che è davvero facilissima da abbinare. Essendo un colore neutro, infatti, è un vestito molto versatile, possiamo combinarla per creare i look più disparati. Per esempio, se vogliamo darle un tocco elegante, sarà perfetta con una gonna corta o lunga lucida e delle scarpe con un leggero tacco. Se invece vogliamo mostrare uno stile più casual e tranquillo, basterà indossarla assieme ad un paio di blue jeans o di pantaloni neri con delle scarpe basse. E ci sono tantissimi altri abbinamenti che possiamo fare. Ci basterà ricordare che il color crema sta alla perfezione con colori come il nero, il turchese, il bianco o il rosa pastello. Sarà sufficiente dare voce alla nostra creatività per trovare il look più adatto a noi e all’occasione.

