Un capo di moda quasi androgino e che veste perfettamente donne e uomini: la cravatta. Talmente affascinante che Modigliani la dipinge per incorniciare il viso della sua “Donna con cravatta nera”. La cravatta è un accessorio senza tempo, che tutti dovrebbero avere nell’armadio. Ecco come indossare e abbinare il capo da uomo che ha dipinto anche Modigliani e fa impazzire le donne.

Questione di charme

La cravatta è senza ombra di dubbio il capo maschile che le donne più amano per raffinatezza e charme. È un accessorio di moda perfetto per look formali da lavoro, ma anche per una passeggiata di stile. Non è un caso che le prime reminiscenze di questo capo risalgono all’antico Egitto e ai tempi dei faraoni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

A metà strada tra una cravatta e un foulard, questi pezzi di stoffa adornavano il collo egiziano. La cravatta sfida il tempo diventando un accessorio di stile con cui fare la differenza. Ogni 18 ottobre se ne celebra la storia, in quello che viene definito il “cravatta day”.

La cravatta sull’uomo

La cravatta rappresenta il capo da uomo che ha dipinto anche Modigliani e fa impazzire le donne. Ma come indossarla e abbinarla alla perfezione? Per non sbagliare, il binomio perfetto è cravatta e camicia. Ma attenzione agli accostamenti di colore. Con la camicia bianca è tutto abbastanza semplice; questa è una tela su cui indossare perfettamente cravatte blu o grigie per il lavoro.

La cravatta nera è perfetta per un look formale, ma anche per una ricorrenza come un matrimonio o una celebrazione. Per chi intende osare, sulla camicia bianca è perfetto anche l’accostamento con la cravatta rosso vinaccio. Tutti questi colori rendono bene anche con un tono su tono. Un esempio? La cravatta blu è azzeccata su una camicia azzurro Oxford.

Le fantasie

La giusta attenzione meritano le fantasie. Non tutte vanno bene, perché alcune invecchiano, altre impallidiscono il viso o evidenziano imperfezioni varie. Le righe vanno bene per uomini più adulti, ma attenzione a non indossarle su camicie con le righe che hanno lo stesso verso. Meglio una tinta unita, in ogni caso. Discorso che vale anche per le fantasie o il paisley. Per pois e maglia non sussistono grandi difficoltà.

Per le donne

E dove è scritto che la cravatta è per soli uomini? Il capo da uomo che ha dipinto anche Modigliani e fa impazzire le donne sta bene anche su queste ultime. Un esempio? Charlize Theron è famosa per aver indossato moltissimi look maschili sui Red Carpet. La vera femminilità è anche saper portare look maschili con grande originalità.