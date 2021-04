Cambio di stagione e nuove mode e nuovi gusti. Abbiamo appena lasciato alle spalle la stagione invernale con il suo grigiore, che si è sentito ancora più forte per le continue restrizioni dovute alla pandemia. Cosa attendere dalla primavera? Come vestire in questa stagione? Qual è il capo che non deve assolutamente mancare nell’armadio della primavera 2021? Ora andremo a scoprirlo e a capire come indossarlo.

In questa primavera gli stilisti propongono un capo intramontabile, rigorosamente di colore nero. Suggeriscono non solo il colore, ma anche come abbinarlo per portarlo con eleganza, e sensualità.

Il capo che non deve assolutamente mancare nell’armadio e che rende ogni donna chic ed elegante. Una donna che certamente non passa inosservata.

Questi pantaloni sono apparsi in tante sfilate della stagione primaverile, in particolare quella di Louis Vuitton.

Ecco il capo che non deve assolutamente mancare nell’armadio della primavera 2021

I pantaloni di tendenza della primavera 2021 sono di pelle nera, molto simili a quelli indossati nei mitici anni ottanta.

Totalmente neri, scendono dritti e morbidi fino a coprire le scarpe, come se fossero pantaloni da completo.

Oppure ampi, a sigaretta, stretch o super push-up. Insomma ci sono di tutti i gusti.

Sono dotati anche di tasche laterali, vita media, e pinces simili a quelle dei pantaloni classici maschili.

Come abbinarli

Si suggerisce l’abbinamento ad un top a canotta, di grande tendenza, con una t- shirt, o con camicia bianca.

Il tutto completato da un maxi blazer, una giacca a doppio petto dalle spalle ampie.

Oppure bellissime giacche dritte, a tre quarti, o giubbini biker.

Si possono scegliere anche giacche dalle maniche a palloncino, andate di tendenza nella stagione scorsa.

Gli accessori da abbinare ai pantaloni in pelle

Ai piedi, si propone di indossare degli stivaletti a punta, che slanciano molto la figura.

I gioielli da indossare sono rigorosamente metallici e rock.