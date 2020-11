Il caos tamponi quale effetto potrebbe avere sull’andamento del titolo SS Lazio?

È di questi giorni la notizia che alcuni dei tamponi effettuati ai calciatori della SS Lazio prima della partita con la Juventus sono stati rianalizzati. C’erano stati casi, infatti, di calciatori che sono passati dall’essere positivi a negativi e viceversa a seconda del laboratorio di analisi. Una situazione che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare i tamponi in questione e alla Procura di Avellino ad aprire un’inchiesta.

In attesa di chiarire l’accaduto, La situazione della SS Lazio è molto in bilico con un altissimo rischio di incorrere in sanzioni (dall’ammenda ai punti di penalizzazione).

Chiaramente, nel caso di una conclusione sfavorevole al club capitolino, l’attuale caos tamponi quale effetto potrebbe avere sull’andamento del titolo SS Lazio.

Analisi grafica e previsionale sul titolo SS Lazio

La SS Lazio (MIL:SSL) ha chiuso la seduta del 10 novembre a quota 1,006 euro in ribasso dello 0,4% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza nel medio/lungo periodo è ribassista con le quotazioni che sono dirette verso l’obiettivo in area 0,32 euro. Una conferma in tal senso si avrebbe da una chiusura settimanale inferiore a 0,832 euro.

Sul giornaliero, però, nonostante la confusione che circonda la società per la questione tamponi, la tendenza in corso è rialzista è il supporto in area 0,993 euro sta resistendo molto bene. In particolare, va notato come la tenuta del supporto durante la seduta del 10 novembre sia stata accompagnata da un forte aumento dei volumi. Questo potrebbe essere un ottimo segnale rialzista. In ogni caso monitorare sempre con molta attenzione la tenuta del supporto in area 0,993 euro in chiusura di giornata.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile