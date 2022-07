L’uomo avrebbe addomesticato, già dalla Preistoria, come primo animale il cane. Il loro è dunque un lungo legame che trova le proprie radici in tempi remoti e che, ancora oggi, sembra non esaurirsi.

Un rapporto fatto di immensa fiducia e affetto da ambedue le parti, d’altronde la presenza di un cane può modificare positivamente l’esistenza di ognuno.

Diventa parte integrante della famiglia e non esita a far sentire la propria vicinanza attraverso diversi tipi di interazioni.

Nonostante la lunga storia condivisa e intrecciata tra uomo e cane, ancora alcuni comportamenti di quest’ultimo, però, sono oggetto di dubbi.

Lo stesso rapporto con l’uomo e con colui che considera il “padrone” non sempre è chiaro, neanche a quanti hanno maturato diverse esperienze.

Come il cane sceglierebbe il padrone

Spesso si tende a pensare che un cane ben integrato all’interno di una famiglia ponga i suoi amici umani tutti sullo stesso livello. In realtà probabilmente non sarebbe propriamente così.

Con ognuno di loro, al pari di un essere umano, avrà un rapporto distinto e differente.

Sebbene voglia bene a tutti loro, solitamente il cane si affeziona di più a un unico padrone.

Il nostro amico a 4 zampe, infatti, ci osserva e scruta e, da queste operazioni, deciderà chi riconoscere come padrone.

Padrone inteso come persona che susciterebbe un maggiore ascendente su di lui e in grado di rappresentare in un certo senso il capobranco. Con quest’ultimo termine ovviamente non intendiamo un individuo dispotico e che comandi tramite la paura o metodi duri, bensì equilibrato.

Il cane probabilmente si legherebbe maggiormente e acquisirebbe come punto di riferimento una persona che oltre a occuparsi di lui gli dedica tempo.

Dunque si presume qualcuno che sappia essere dolce ma anche fermo, che sia presente e compagno di esperienze.

Il cane si affeziona di più a un unico padrone ed ecco come capire chi ha scelto

La persona designata quale padrone diventerebbe dunque quella di maggiore fiducia e rappresenterebbe un punto fermo nella vita del cane.

Per capire chi in famiglia assolva a tale ruolo vi sarebbero alcuni segnali da cogliere. Bisognerà confrontare come si comporta con noi e come con il resto della famiglia. Da qui si potrà captare con chi ha deciso di instaurare un legame speciale.

Solitamente il cane tende a seguire maggiormente colui che identifica come padrone, in qualunque movimento e azione. Dunque, se dovessimo essere noi ad averlo sempre alle calcagna, ci sono buone possibilità che ci identifichi quale persona preferita.

A confermarlo potrebbe essere la sua assiduità nel farci le feste non appena ci vede rientrare in casa. Potrebbe infatti mollare qualunque altro suo interesse per venire da noi.

Tenderebbe inoltre a prestarci maggiore ascolto, ad esempio verrebbe subito non appena lo chiamiamo. Il che potrebbe essere utile anche in caso si debba richiamare per qualche comportamento, ad esempio quando desideriamo insegnargli a non rincorrere auto, bici e moto.

Altresì, sarebbe maggiormente permissivo nei nostri confronti.

Altri indizi potrebbe essere il suo sedersi sempre accanto a noi nonché il fatto che quando necessita protezione la ricerchi da noi.

