Il grande economista Kahneman ha vinto il premio Nobel per aver analizzato la teoria delle decisioni basate sull’incertezza. Sembra un accostamento azzardato, ma far dormire il nostro cane con noi nel nostro stesso letto può portare a opposte visioni.

Il cane può dormire nel letto con noi? Rischi e benefici

Da una parte si celebra l’amore infinito verso un membro della famiglia che appartiene ad un’altra specie animale. Dall’altra, un azzardo tipico delle persone che possono sentirsi sole e a cui le questioni di igiene non primeggiano per importanza.

Che sia, anche in questo caso, una visione per cui il giusto mezzo è una soluzione vincente? Ai posteri l’ardua sentenza. Noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo di dare una risposta alla domanda delle domande. Il cane può dormire nel letto con noi? Rischi e benefici.

No

A parte dai giudizi di morali che eludono la domanda, vogliamo qui dare delle risposte basate su evidenze scientifiche. Nelle questioni sentimentali, la morale ha davvero poco a che fare. Un primo punto che si oppone a passare una notte con il nostro cane rileva dall’evidente questione igienica. Non ci riferiamo solamente alla pulizia del suo pelo, zampe e pelle.

Naturalmente, facciamo soprattutto riferimento a zecche e pulci. Inoltre, dovremmo assicurarci di far sverminare correttamente il nostro cane. Siamo attentissimi a mascherine, prodotti a base alcolica come amuchina per le mani e poi facciamo dormire il nostro cane sporco con noi? Poco buon senso, quantomeno.

Inoltre, un altro punto da non sottovalutare concerne il ruolo che vogliamo adottare con lui. La gerarchia che si è instaurata tra noi e lui potrebbe cambiare per sempre. Infatti, potrebbe smettere di considerarci come la persona di riferimento e non ascoltarci più. Molta attenzione quindi.

Sì

L’effetto più potente di dormire con il nostro cane è sicuramente legato all’abbassamento dei nostri livelli di stress. Infatti, il nostro segugio può infonderci profondi sensi di sicurezza e benessere. Aumenta, in altre parole, il livello di ossitocina, l’ormone della nostra felicità.

Dipende

Come al solito, la risposta più sensata è dipende. Calcoliamo rischi e benefici e troviamo, ognuno di noi, la risposta più congrua. Il cane può dormire nel letto con noi? Rischi e benefici.