Il cane è davvero il migliore amico dell’uomo e sa regalarci veramente tanto affetto. Secondo una recente ricerca qualsiasi razza riuscirebbe a comprende anche la differenza di lingua parlata. I cani pertanto riuscirebbero realmente a comprendere le nostre parole e sarebbero capaci di provare empatia.

Il cane più dormiglione e affettuoso fra tutte le razze sarà anche un perfetto baby sitter e ci ricoprirà di coccole

C’è una razza però che dispensa affetto a volontà a dispetto della sua mole. Stiamo parlando del Bovaro del Bernese. In questo articolo faremo la conoscenza di questo cane, che ha delle caratteristiche davvero curiose ma soprattutto ci ricoprirà di affetto.

Un cane da guardia un po’ dormiglione

Il Bovaro del Bernese ha origini antiche. Proviene dalla campagna svizzera e pare abbia dato i natali al San Bernardo e al Rottweiler. Proveniendo da zone rurali è immediata l’associazione con i cani da bestiame ed infatti il Bovaro del Bernese veniva spesso impiegato per condurre greggi e mandrie. Anche se considerato in principio un cane da pastore, ha una caratteristica davvero unica: è un gran dormiglione. Non solo quando è cucciolo ma anche da adulto non disdegna lunghi pisolini. Questi sonni profondi non dovrebbero essere interrotti perché hanno una funzione fisiologica. Durante il sonno si sviluppa infatti l’apparato osseo che è assai importante e massiccio nel Bovaro del Bernese. Si tratta infatti, di un cane di grossa taglia. Il maschio può raggiungere i 60 chilogrammi per un’altezza di 70 centimetri mentre le femmine non superano i 45 kg per 56 centimetri di altezza.

Il giocherellone amico dei bambini

Questa razza ha un carattere davvero mansueto e riserva coccole e affetto a tutti i componenti della famiglia. Sono i bambini però, i migliori amici del Bovaro perché sono considerati come cuccioli da proteggere e allevare. Non è ostile agli altri cani né ad altri animali domestici ma meglio che ci conviva fin da cuccioli. Questo cane dalle origini svizzere, dal manto tricolore (nero, marrone e bianco) è un vero burlone. Adora giocare e divertirsi con i padroni, salvo poi schiacciare un pisolino.

Come prendersi cura del Bovaro del Bernese

Purtroppo questa razza non ha vita lunghissima. Solitamente vive circa 8/10 anni e il suo punto debole sono le articolazioni e l’apparato osseo. Occorre infatti tenere costantemente monitorato il nostro esemplare, con controlli periodici dal veterinario. Cercare di mantenere gli orari dei pasti è fondamentale per questo cane e sono quindi da evitare i golosi fuoripasto. Non ama cambiare pappa di frequente. Pertanto si consiglia di mantenere sempre il medesimo tipo di alimentazione.

Il cane più dormiglione e affettuoso fra tutte le razze sarà un fedele compagno della nostra vita.

