Indecisi fra una razza che difenda la casa e una che invece prediliga le coccole e il gioco in famiglia? Beh certo in particolare quando si hanno dei bimbi la scelta non è facile. Scegliere un cucciolo che li renda felici e al contempo gli faccia compagnia è importante, ma è comprensibile anche l’esigenza di volersi sentire al sicuro. Oggi pertanto proponiamo una razza che accontenta un po’ tutte le esigenze, il cane perfetto per fare la guardia ma che sa essere dolcissimo con i bimbi: Il Pastore Polacco di Vallée.

Origini

Pare che le sue origini risalgano ad oltre 2000 anni fa, difatti sarebbe stato importato in Polonia da commercianti fenici prima dell’avvento dell’Impero Romano. Altre teorie raccontano invece che discenda da una razza del Tibet. In ogni caso, come la maggior parte delle razze da pastore europee, discende dagli antichi cani asiatici. Di certo è stato utilizzato per secoli come custode e sorvegliante dei greggi insieme ai pastori nomadi. Con il passare del tempo e la necessità di adattarsi a nuove condizioni ambientali e climatiche si è modificato nella struttura. Si è quindi sviluppato pian piano fino a diventare il cane che conosciamo oggi in Europa.

Circa un secolo fa questa razza rischiava di estinguersi. Sono state due nobildonne polacche, Rosa Zoltowska e Czetwetynska Grocholska, con la loro decisione di allevare i pochi esemplari rimasti a preservarne l’esistenza. Il Pastore Polacco di Vallée è molto diffuso nel suo territorio natio, un po’ meno sul nostro ma non è impossibile trovarlo, basta rivolgersi ad allevamenti specializzati.

Caratteristiche fisiche

Soprannominato anche Polish Lowland Sheepdog, è un cane di taglia media, forte e muscoloso. Dotato di un manto abbastanza lungo o semi-lungo, grosso, folto e abbondante e di un sottopelo fitto e morbido. Il suo manto può essere di vari colori, tra i quali è quasi sempre compreso anche il bianco. La testa è ben proporzionata, ha morbide orecchie cadenti e una coda che può essere lunga o corta ma sempre pelosa. I lunghi peli ricadono sugli occhi creando una frangia che finisce per ricoprirglieli quasi del tutto, il muso è appuntito e termina con un grande tartufo nero.

Per mantenere il pelo morbido è importante spazzolarlo quotidianamente per evitare che pelo e sottopelo possano annodarsi. I cani adulti misurano intorno ai 45-50 cm e le femmine 42-47 cm, i più grandi possono arrivare a pesare fino ai 30 kg. Dato che ha una certa tendenza ad ingrassare è opportuno fargli fare passeggiate quotidiane almeno un paio di volte al giorno e fargli seguire un’alimentazione bilanciata. Mangia almeno un paio di volte al giorno e deve sempre avere a disposizione una grande ciotola d’acqua fresca.

Temperamento

Dotato di un’indole bonaria, affettuosa e giocherellona, si lega molto alla sua famiglia e tende ad essere protettivo nei suoi confronti. Il suo carattere è vivace, intelligente e ha una memoria formidabile, si presta ad essere addestrato facilmente ed è molto ubbidiente, quindi di facile gestione. Al contempo è amante della pulizia, è molto indipendente e autonomo. Sa essere un amico socievole ed allegro, per questo può essere un compagno di giochi ideale, ecco perché si può ritenere il cane perfetto per fare la guardia ma che sa essere dolcissimo con i bimbi.

