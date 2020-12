Moltissimi scelgono di convivere con un cane per le emozioni che questo sa regalargli. I nostri amici, infatti, sono capaci di farci compagnia e di starci vicino nei momenti difficili.

Ma pochi sanno scegliere le razze giuste adatte ad ogni ruolo. Chi, infatti, cerca il cane perfetto per rallegrare le giornate e offrire gioia e serenità ha davanti a sé una scelta quasi obbligata.

Non si sta, infatti, cercando un cane qualsiasi, ma il cane perfetto per chi sta cercando un vero campione di dolcezza e serenità. Scopriamo assieme il nome di questo cane tanto dolce e sereno.

Un cane tenero e buono

Se si sta cercando un cane da guardia o privo di energie, questo non è il cane giusto. Questo amico a quattro zampe sarà, infatti, sempre pronto al gioco, dalla mattina al pomeriggio.

Agile quanto buono, saprà mandare via tutti quanti i cattivi pensieri con una serenità, a volte, veramente sconvolgente. Sembra, infatti, che nulla possa scuoterlo e che sappia fare amicizia con tutti. Non è insolito, del resto, vedere uno di questi splendidi cani per strada o in un ristorante ricevere contento dei perfetti sconosciuti. Ma anche questi cani hanno dei bisogni importanti. Bisogni che solo un padrone dal cuore buono può veramente soddisfare.

Un campione di dolcezza

Questi cani hanno necessità di un padrone capace di stargli a fianco con la stessa tenerezza che sanno donare. A questi padroni il nostro amico a quattro zampe saprà regalare delle giornate incredibili, tanto da creare un vuoto quando non c’è.

Sono tantissimi, infatti, a non volersene separare neanche in viaggio, e a pensarci continuamente quando lontani. Una razza, in particolare, può risvegliare questi sentimenti, ed è il Golden Retriever.

Questo cane dal cuore d’oro saprà sciogliere il muso anche dei più musoni tra i padroni. Un dono che solamente il cane perfetto per chi sta cercando un vero campione di dolcezza e serenità può avere.