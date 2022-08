Il cane insegue il gatto in casa infastidendolo, ecco come farlo smettere

Se pensiamo ad una situazione di inseguimento nel mondo della natura tra gli animali, certamente ci verrà in mente questo: un cane che, con foga e affanno, si getta alla rincorsa di un gatto che batte in ritirata. Sembra più una scena di un cartone animato, per quanto è classica.

Nella realtà delle cose, questo tipo di dinamica non è così scontato. Alcuni cani sono piuttosto indifferenti ai gatti. Non li detestano e non li rincorrono appena li vedono. Altre volte invece si dimostrano molto più morbosi. Questo capita sia nei confronti dei gatti selvatici incontrati al parco durante la passeggiata, che a casa con i gattini addomesticati, visto che spesso ci si buttano sopra con foga. Questo può causare un grande stress nel gatto, che rischia di vivere l’ambiente familiare in uno stato di continua minaccia. La sua reazione d’attacco o fuga d’altronde è quella tipica del mondo della natura.

Forse però non sappiamo che esistono alcuni esercizi che possono aiutare a far cessare il comportamento. Così, se il cane insegue il gatto in casa infastidendolo ecco cosa dobbiamo fare.

Alcuni metodi

Secondo molti esperti e comportamentalisti, ciò che attira il cane non è il gatto in quanto tale. Bensì i suoi movimenti improvvisi che istigano nel cane una reazione.

Una prima prassi positiva consiste nell’abituare il cane domestico al gatto. Facciamo accedere il felino ai luoghi dove si trova il cane solo dopo che questi ha corso a lungo ed è stanco. Meglio ancora se avrà un guinzaglio per monitorare e calmare la sua reazione. Poco alla volta si abituerà alla presenza altrui come normale.

Un altro trucco consiste nell’abituare il nostro amico a 4 zampe ai movimenti subitanei ed inattesi. Un pratico esercizio consiste allora nel porsi di fronte al cane. Gli chiediamo di sedersi e ci posizioniamo esattamente davanti a lui, guardandolo. Senza preavviso facciamo uno o due passi rapidi all’indietro. Sulle prime probabilmente il cane scatterà. Poi, gradualmente, si inizierà ad abituare al movimento improvviso.

Quando si muoverà a sua volta verso di noi diciamogli in maniera secca il proverbiale “no”. Al contrario, quando rimane fermo a guardare, premiamolo. Ripetiamo l’esercizio varie volte al giorno. Una volta che il cane avrà metabolizzato l’efficacia del rimanere fermo, potremo introdurre nello spazio adiacente il gatto.

Il cane insegue il gatto in casa infastidendolo, ecco come farlo smettere

A lungo andare l’abitudine a rimanere fermo diventerà insito nel cane nonostante la sua curiosità atavica. La probabilità che istintivamente si butti alla caccia del gatto per gioco si ridurranno drasticamente.

Quello del cane è un mondo fatto di segnali che dobbiamo essere in grado di interpretare visto che all’apparenza sono contraddittori. Un esempio è il cane che starnutisce quando è molto felice, così la spiegazione di questo gesto ci potrebbe sorprendere. Infatti, indica un’intelligenza sociale particolarmente sviluppata.

Lettura consigliata

Ecco perché il cane ulula quando sente le campane e altri suoni come la musica