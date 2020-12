Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Di solito quando si decide di adottare un cane non si immagina la quantità di tempo da dedicare a questo meraviglioso cucciolo peloso. A volte la superficialità di alcuni desideri non fa i conti con la realtà. Per iniziare prima di prendere un cane, è necessario sapere che ci sarà un numero di volte in cui portarlo fuori per i bisogni. Quello che dobbiamo spendere nella cura del cane è anche altro tempo da dedicare per passeggiate durante il giorno. Ciò che va preso in considerazione è la razza del cane. Ogni razza avrà necessità diverse, considerando il tempo che serve per il movimento, che deve fare durante il giorno.

I consigli necessari

Gli esperti consigliano quattro passeggiate al giorno di almeno 50-90 minuti in tutto. Le passeggiate giornaliere aumentano il benessere del cane. Ovviamente con gli orari di lavoro non possediamo tutto questo tempo. Tuttavia almeno una passeggiata al giorno, che sia fuori dagli spazi dedicati ai momenti in cui fare i bisogni, è necessaria. Vediamo alcuni motivi per cui il cane deve uscire e stare fuori all’aria aperta.

Durante le passeggiate si consiglia di fare dei piccoli esercizi con i nostri amici. Anche la semplice corsetta che ricopre due funzioni, quella del movimento e quella del gioco. Il cane è come un bambino, è sostanziale che il padrone giochi con lui e lo aiuti a sperimentare le sue capacità. Un altro bisogno del nostro amico è avere uno spazio dove possa socializzare con altri cani. Anche per questo il cane deve uscire e stare fuori all’aria aperta. Stare con i suoi simili lo aiuta a rapportarsi con loro e sapere come comportarsi in caso di pericolo. Questi sono stimoli che contano tanto nella formazione del suo carattere.

Le giornate frenetiche a cui andiamo incontro non ci consentono di avere orari fissi. Tuttavia sarebbe auspicabile creare un orario stabile per la passeggiata, affinchè il cane sappia più o meno quando sta per uscire.

Gli orari migliori

Sarebbe preferibile che la passeggiata della mattina, fosse la più lunga della giornata. Ancora meglio sarebbe se fosse in un prato, dove lasciarlo libero ad annusare le foglie. Troppo spesso cerchiamo di evitare che annusi, mangi erbacce, ecc. In realtà, questo procura nel nostro amico peloso un equilibrio di profumi di cui lui ha bisogno. Anche quando il cane è anziano va portato fuori perché trovi quelle energie che con l’età ha perduto. Il cane deve uscire e stare fuori all’aria aperta anche perché durante le passeggiate avrà modo di ricaricarsi. Ciò consente di avere il nostro amico allegro e in buona salute.