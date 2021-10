Il cane col pelo più morbido di tutti è questo adorabile incrocio di due comuni razze

Se vogliamo adottare un amico a quattro zampe, ci si presentano davanti mille domande. Meglio un meticcio o un cane di razza? Di taglia grande o piccola? Vogliamo un cane che necessita di una vita attiva e tanto esercizio fisico o cerchiamo un compagno di dormite?

Ma per molti, è anche importante l’aspetto del nostro cane. Particolarmente desiderato è un pelo morbidissimo e soffice.

C’è chi si è messo a sperimentare un po’ con gli incroci tra razze diverse, e finalmente si è trovato il cane con il pelo più morbido in assoluto. Non si tratta di una razza, ma di un incrocio di due razze amatissime in tutto il mondo. Vediamo quali.

Se vogliamo un amico dal pelo morbidissimo e adorabile, allora dovremmo adottare un Cavachon. Ma che cos’è un Cavachon? Si tratta di un cane che è il risultato di un incrocio tra due razze amatissime: il Cavalier King Charles Spaniel e il Bichon Frisè.

Entrambe queste razze sono conosciute per il loro pelo morbidissimo. Il Cavalier è una razza originaria dell’Inghilterra, amatissima nel suo paese d’origine e oggi diffusa in tutto il mondo. Il Bichon Frisè è invece una razza continentale, parente del Maltese e del Bolognese, ma non siamo certi se la sua patria sia la Francia o la Spagna. In ogni caso è adorabile, con il suo pelo morbido e riccioluto.

Dall’incrocio di queste due razze nasce il Cavachon. Il cane con il pelo più morbido di tutti è questo adorabile incrocio di due comuni razze.

Un compagno ubbidiente, affettuoso e perfetto per tutta la famiglia

Proprio come i suoi genitori, il Cavachon è un perfetto cane da compagnia. Il Cavachon è giocherellone, affettuoso e va d’accordo anche con bambini e altri cani. Perfetto per vivere in casa, necessità però di regolare attività fisica dato che è un cane molto vivace. Il suo folto e morbidissimo mantello necessita di un gooming attento. Si tratta di un piccolo prezzo da pagare per avere al nostro fianco un compagno morbidissimo e adorabile.

Il Cavachon è anche facile da addestrare, e può accompagnarci proprio ovunque.

A proposito di cani piccoli e adorabili: non tutti lo sanno, ma questa razza mini da compagnia amante di cuscini e salotti è il cane più simile al lupo in assoluto.