I cani sono gli animali da compagnia più amati in assoluto. Molti li preferiscono ai gatti proprio perché rappresentano degli inseparabili compagni di vita. Ma se si decide di adottare o comprare un amico a quattro zampe, qual è il criterio per sceglierlo? Oggi veniamo in aiuto noi: il cane che tutti vogliono è fedele, estremamente intelligente e affettuoso con tutta la famiglia.

Le sue caratteristiche fisiche

Il pastore australiano, all’estero conosciuto come australian o aussie sherperd, è una razza di cane che nonostante il nome è originaria degli USA. Fisicamente si presenta in maniera molto particolare. È molto simile a un border collie ma possiede un pelo medio-lungo composto da diversi colori: generalmente bianco, marrone, rossiccio e nero. Parecchi anni fa a questi esemplari veniva accorciata la coda. Per fortuna questa pratica non è più ammessa in moltissimi Stati.

Il suo rapporto con il padrone

Il cane che tutti vogliono è fedele, estremamente intelligente e affettuoso con tutta la famiglia. Vediamo il suo temperamento nel dettaglio.

Essendo nato come strumento per mantenere unite le mandrie e i greggi, è estremamente agile e pieno di energie. Inoltre sempre per assolvere questo suo compito ha una spiccata intelligenza che risulta decisamente fuori dalla media.

Ha però anche un cuore d’oro e un atteggiamento molto docile. Sia con il padrone che con i bambini. Proprio per questa sua docilità intrinseca viene definito spesso “il cane che ride”. Questo suo scoprire i denti non deve, però, essere confuso con un ringhio o con un atteggiamento aggressivo, è solo una manifestazione di benessere.

È meglio sempre mostrargli vicinanza e affetto se no potrebbe avere delle problematiche a livello psicologico: è altamente sconsigliato, quindi, lasciarlo da solo in casa per lunghi periodi.

Oggi abbiamo spiegato qual è il cane perfetto da adottare. Se siamo interessati a prenderci cura al meglio del nostro amico a quattro zampe, consigliamo di leggere questo interessante approfondimento: “Bisogna fare molta attenzione se il cane si comporta in questo strano modo”.