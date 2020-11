Il cane è il miglior amico dell’uomo da molti millenni, e noi umani abbiamo sempre portato dei cani nei nostri viaggi di colonizzazione in tutto il mondo, fin dall’inizio della civiltà. Nel tempo sono nate moltissime razze di cani diverse, selezionate per aiutarci nella caccia, nella pastorizia, o per farci compagnia (come il maltese, che è anche la razza più abbandonata, ecco perché).

Ma alcune razze di cane sono molto più rare di altre.

Ne esiste una, in particolare, che è talmente unica e diversa, che molti scienziati hanno pensato addirittura che si trattasse di un’altra specie. Si tratta del misterioso cane cantante della Nuova Guinea. Il cane cantante è la razza canina più strana e rara del mondo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

È talmente strano che si pensava fosse un’altra specie

Il cane cantante è originario della grande isola della Nuova Guinea, nell’Oceano Pacifico. È arrivato lì insieme ai primi colonizzatori umani, migliaia di anni fa. Il cane cantante è la razza canina più strana e rara del mondo.

Questo cane è talmente strano che è stato considerato per lungo tempo una specie separata rispetto agli altri cani domestici, e veniva chiamato Canis hallstomi. Poi si è scoperto che in realtà è imparentato con il dingo, il famosissimo cane selvatico australiano.

Il cane cantante è di taglia medio-piccola, dal pelo arancione, bruno o nero, sempre con macchie bianche. Questo cane è un formidabile arrampicatore, e riesce a salire in cima agli alberi senza difficoltà.

Ma la caratteristica che lo ha reso famoso, e che gli ha dato il nome, è un’altra: il cane cantante della Nuova Guinea non abbaia, bensì canta.

Il suo canto è dolce e melodioso

Il cane cantante della Nuova Guinea emette un verso dolce e melodioso, che viene appunto descritto come un canto. A volte si radunano dei branchi di cani cantanti, e deliziano gli abitanti della Nuova Guinea con un magnifico concerto. Le vocalizzazioni del cane cantante sono molto diverse non solo da quelle dei lupi e dei normali cani domestici, ma anche da quelle dei dingo, loro parenti più stretti.

Purtroppo esistono pochissimi esemplari di cane cantante fuori dalla Nuova Guinea, la maggior parte tenuti in zoo. Se vogliamo goderci il canto melodioso di questo cane, ci toccherà probabilmente affrontare un lungo viaggio fino alla sua isola natale.