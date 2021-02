Tutti quanti gli amanti dei cani cercano un compagno che sia tanto buono quanto bello. Questo fattore è difficile da riscontrare nel mondo canino, in quanto molti cani sono tanto carini quanto difficili da addestrare. Esiste però un eccezione a questa regola che è data dal pastore svizzero, una razza canina al momento non molto diffusa in Italia che meriterebbe più attenzioni.

Scopriamo, allora, assieme il cane bellissimo, candido come la neve e facile da addestrare.

Un cane da scoprire

Moltissimi di noi vorrebbero un cane che sia bello e facile da addestrare. Oltre che adatto a vivere in appartamento. E tra tutti questi, spicca una razza su tutte, quella del pastore tedesco.

Questa razza canina, infatti, è affascinante e addestrabile. Nonché famosissima grazie ad innumerevoli serie Tv e film.

Il problema con cui però spesso i padroni hanno a che fare è che il pastore tedesco non è un cane adatto ai principianti a causa del suo carattere. Il nostro amico a quattro zampe, infatti, è orgoglioso, a volte dominante. E richiede, dunque, una mano ferma. Che cosa fare allora?

Fortunatamente per tutti gli amanti di questa tipologia di cani esiste un pastore elegante e accattivante almeno quanto il pastore tedesco ma più facile da addestrare. Ci riferiamo al pastore svizzero che colpisce già al primo sguardo.

Candido come la neve

Il nostro amico arriva dalle montagne svizzere. E forse è proprio da queste che prende il suo caratteristico colore. Il pelo del pastore svizzero, oltre ad essere facilissimo da gestire, è infatti di un meraviglioso colore bianco, candido come la neve.

Per il resto la figura ricorda, nei lineamenti, molto quella del pastore tedesco, caratterizzandosi per un profilo lupino e allungato. Ma il carattere è ben diverso: il pastore svizzero, infatti, è tanto buono quanto facilmente addestrabile.

Anch’esso si dimostra orgoglioso, ma non eccessivamente dominante, e fedelissimo nei confronti del padrone. Insomma, un amico a quattro zampe tutto da scoprire che meriterebbe maggiore attenzione da parte del grande pubblico.

Il cane bellissimo, candido come la neve e facile da addestrare riesce infatti regalare al proprio padrone grandi soddisfazioni.