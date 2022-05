Chi ha un gatto e o un cane lo sa che non è sempre facile comprendere i loro comportamenti. Alcune volte si agitano apparentemente senza motivo. Altre fanno quelli che a noi possono sembrare solo dei dispetti. In realtà dietro questi modi di agire ci possono essere delle motivazioni ben precise.

Oggi concentreremo al nostra attenzione su alcuni comportamenti a volte anche incomprensibili del gatto.

Ci preoccupiamo se il gatto è aggressivo o se ha dei comportamenti estremi. Spesso, però, non notiamo le piccole azioni che potrebbero indicare depressione e stress nei nostri amici a quattro zampe.

Alcune cause sono direttamente riconducibili ad alcune nostre azioni. L’importante è riconoscere i sintomi il prima possibile.

Il cane a volte quando è stressato si mostra rigido, abbaia continuamente, distrugge oggetti e sparge feci e urine ma ecco cosa fa quando lo è altro animale domestico e 1 consiglio su come possiamo aiutarlo

Ma cosa succede invece al nostro felino?

Anche se il nostro gatto non può piangere, ha altri modi efficaci per farci capire che sta soffrendo. Il primo indizio è il costante movimento della coda. Infatti, se scodinzola velocemente e con movimenti bruschi potrebbe esserci qualche problema. Un gatto felice muove la coda in modo lento e tranquillo.

Un altro segno di disagio del nostro animale potrebbe essere fare i bisogni in posti strani. Se il gatto inizia a non andare più nella lettiera, potrebbe esserci un problema di salute o la depressione. Non si deve sgridargli, ma cercare di migliorare la qualità della lettiera. Un’altra soluzione è quella di renderla di spostarla e renderla più accessibile.

Il terzo segnale da non ignorare è l’eccessivo dormire. Infatti, un gatto che non ci da nessuna attenzione e dorme più del solito, potrebbe essere depresso e stressato. Per troppo intendiamo più di 15 ore al giorno, poiché i felini sono animali notturni di natura.

Il cane a volte quando è stressato si mostra rigido. Anche il gatto, se non è distruttivo per natura, può iniziare all’improvviso a farsi le unghie su mobili e sedie. Il nostro amico sta mostrando segni di agitazione derivanti da stress.

Capire le cause e come aiutare il nostro animale domestico

Innanzitutto bisogna capire le possibili cause di disagio nel nostro gatto. Oltre alla qualità del cibo e l’acqua pulita, possono esserci fattori meno ovvi per la condizione di stress. Una delle cause a cui si fa meno attenzione è quella della mancanza di stimolazione. I gatti sono predatori e hanno quindi la necessità di cacciare, anche se solo per gioco.

Un consiglio è quindi quello di farli giocare prima di andare a dormire, in modo che si tranquillizzino. Avere tanti giochi e quindi molto stimolo li porterà a sentirsi più amati e stimolati.

