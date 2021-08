È importante riuscire a cogliere i messaggi che il nostro corpo ci invia. Molte volte, presi dagli impegni giornalieri, trascuriamo dei particolari che, in realtà, potrebbero essere i segnali premonitori di qualcosa di più grande. E ascoltare queste sensazioni, in certi casi, potrebbe salvarci la vita.

Un esempio a tal proposito è proprio il tumore al rene. È uno dei mali più difficili da curare, a causa dell’alta percentuale di persone che lo scopre quando è in fase già avanzata.

L’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) ha stimato che le nuove diagnosi di tumore al rene ogni anno sono circa 13.500. Di queste 3.700 terminano con la morte del paziente.

Oggi non è possibile prevenire il tumore al rene, ma ciò che possiamo fare è cercare di evitare alcuni comportamenti sbagliati che potrebbero causarlo. Senza dimenticare di ascoltare i segnali che ci lancia il nostro corpo, e in particolare questo sintomo che spesso trascuriamo.

Il campanello d’allarme del tumore al rene è questo sintomo comunissimo che ignoriamo sempre

Come riporta il sito dell’Airc, al momento non è possibile prevenire questo tumore. Quello che possiamo fare per allontanare questa eventualità è evitare di assumere particolari comportamenti errati che potrebbero metterci in pericolo.

L’errore più grande, che poi è anche il fattore di rischio maggiore, è il fumo di sigaretta. Questo vizio aumenta notevolmente il pericolo di sviluppare questo tumore, oltre che quello ai polmoni, la cui presenza potrebbe essere preannunciata da questi 3 sintomi.

Ulteriori fattori di rischio

Anche l’obesità rappresenta un pericolo per questa malattia, ma anche l’ipertensione arteriosa e l’esposizione ad alcuni metalli e sostanze, come ad esempio la trielina.

I sintomi

Generalmente questo tumore è asintomatico nelle fasi iniziali. Ciò che possiamo avvertire, però, è un dolore a livello lombare, e infatti il campanello d’allarme del tumore al rene è questo sintomo comunissimo che ignoriamo sempre. Nel tumore al rene, il dolore lombare è accompagnato al sangue nelle urine e a una massa palpabile nell’addome.

Bisogna sottolineare che il dolore lombare è un sintomo comune a diversi problemi di salute e può dipendere da varie cause. L’importante è comunicare sempre eventuali malesseri al proprio medico di fiducia, che valuterà la situazione e sceglierà cosa fare.

Quali visite effettuare

Per fugare ogni dubbio, l’ideale sarebbe eseguire annualmente un’ecografia all’addome. In questo modo si potrebbero diagnosticare eventuali problemi tra cui, per l’appunto, anche il tumore ai reni. Questo controllo, però, non rientra nei programmi di screening, a differenza di queste 2 visite preventive a cui, chi ha superato i 50 anni, potrebbe avere accesso gratuito.

Sarà il nostro medico di fiducia a valutare la necessità ed, eventualmente, a consigliarci di eseguire l’ecografia di controllo all’addome.

