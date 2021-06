Il pomodoro è considerato uno dei capisaldi dell’alimentazione mediterranea. Proprio per questo stupisce sapere che è arrivato in Europa solo a partire dal Cinquecento e che in un primo momento ha incontrato molta diffidenza. Certo non era quello che conosciamo oggi, rosso e succoso, ma aveva un colorito giallognolo ed era più piccolo. Le sue vere origini, però, affondano le radici nell’America latina, tra Perù ed Ecuador. Anche se poi giunse in Messico grazie ai maya e lì fu utilizzata dagli aztechi.

Ad oggi, in Italia si coltivano all’incirca trecento diverse varietà di pomodoro. Tra queste spicca il Camone, un pomodoro al 100% italiano e dal gusto inconfondibile. Inoltre ha una particolarità: solo i produttori autorizzati possono coltivarlo, assicurandone la grande qualità. E nel momento in cui si scrive sono solamente tre in tutta la nostra penisola.

Il Camone, un pomodoro al 100% italiano e dal gusto inconfondibile

È stato introdotto a metà degli anni ottanta nel sud della Sardegna, perché risulta essere molto resistente ad alcune fitopatologie che di solito attaccano le piante di pomodoro. Tutt’oggi è coltivato solo lì e in Sicilia, nei terreni salini.

Il suo successo commerciale è stato un’arma a doppio taglio, in quanto lo ha reso vittima di imitazioni. Proprio per questo bisogna prestare attenzione quando li si compra. Solo quelli contrassegnati con il marchio iLcamone sono veri. Se si è alla ricerca di questa varietà di pomodori, è bene controllare che quest’iscrizione sia presente sulle cassette o sulle confezioni. Non bisogna assolutamente accontentarsi di diciture generiche come ”pomodorino sardo” che è il modo in cui viene comunemente apostrofato.

Le sue caratteristiche

A renderlo subito riconoscibile è la tipica colorazione rosso-arancio del frutto, la cui parte superiore (la cosiddetta ”spalla”) è verde scuro. Il suo gusto è unico e particolare, ha un alto livello di acidità e di zuccheri. È piccolo e profumato, con una polpa dalla consistenza croccante. Proprio per questo il modo migliore per mangiarlo è crudo, tagliato a spicchi e condito solo con olio extravergine e sale, nelle insalate di riso o ripieno con salsa verde.

Quando comprarlo

Un’altra particolarità di questa varietà di pomodoro è il periodo in cui è disponibile sul mercato, cioè da dicembre a giugno e non oltre. La raccolta avviene da luglio ad ottobre.