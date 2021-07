Il cambio euro dollaro è in balia delle decisioni delle Banche centrali, da che parte si muoveranno le quotazioni?

La settimana appena conclusasi ha visto le Banche centrali (la FED e la BCE) molto attive nel commentare quelle che potrebbero essere le future scelte di politica monetaria.

Conseguentemente il cambio euro dollaro è stato per tutto il tempo sull’altalena alternando la forza del dollaro a quella dell’euro. La conclusione è stata una settimana sostanzialmente invariata. Nulla di nuovo, quindi, rispetto a quanto scritto nelle settimane precedenti (clicca qui per leggere).

Per la quarta settimana consecutiva, quindi, le quotazioni sono rimaste bloccate all’interno del trading range 1,1862 – 1,2020. A questo punto solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Per i dettagli sui diversi time frame si rimanda a quanto riportato qui di seguito.

Il cambio euro dollaro è in balia delle decisioni delle Banche centrali, da che parte si muoveranno le quotazioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 9 luglio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1879 in rialzo dello 0,2% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,12%.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 1,1618. Nel caso di una chiusura settimanale inferiore a questo livello gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura. Da notare il segnale di vendita dello Swing Indicator.

La settimana appena conclusasi, però, ha mostrato una notevole forza relativa dell’euro tanto che il supporto in area 1,1862 sta resistendo benissimo alle pressioni ribassiste.

Solo una chiusura settimanale superiore a 1,2020, però, potrebbe riportare al rialzo la tendenza in corso.

Da notare che l’ultimo segnale ribassista è stato di vendita.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

La chiusura di giugno è stata inferiore al supporto in area 1,2007 aprendo la possibilità a una continuazione del ribasso fino in area 1,1687.

Affinché, però, si possa parlare di inversione ribassista bisognerà attendere una chiusura mensile inferiore a 1,1620 che coincide con l’obiettivo del ribasso in corso sul settimanale.

Fino a fine luglio il livello chiave da monitorare per assistere a inversione di lungo periodo è quello in area 1,1620.