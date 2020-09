Il post lockdown ha avuto conseguenze importanti sulla compravendita delle case. Conseguentemente, il Il calo del mercato immobiliare potrebbe penalizzare questo titolo azionario al momento impostato molto bene al rialzo.

Parliamo del titolo azionario Mutuionline per il quale gli analisti hanno un consenso medio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio, però, in linea con le attuali quotazioni. Che non ci sia molto spazio di apprezzamento è confermato da altri metodi di valutazione basati sui fondamentali della società.

Nonostante il lockdown, però, la semestrale ha mostrato dati interessanti con ricavi in in crescita dell’11,2% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il risultato netto registra una crescita dello 0,1% nel semestre chiuso al 30 giugno 2020, e si attesta a 20,4 milioni di euro nel primo semestre 2020.

Un punto molto forte della società è la situazione finanziaria che presenta un indice di liquidità superiore a 2.

Il calo del mercato immobiliare potrebbe penalizzare questo titolo azionario al momento impostato molto bene al rialzo. Cosa suggerisce l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 15 settembre a quota 24,85 euro in ribasso dell’1,78% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile e in entrambi i casi il potenziale massimo di apprezzamento è superiore al 50%.

Sebbene non ancora preoccupante, però, è importante notare come sul time frame settimanale quella in corso potrebbe rappresentare una fase di indebolimento. Qualora, infatti, le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto area 25,376 euro potremmo assistere a una fase di indebolimento fino in area 23,408 euro. La rottura di questo livello potrebbe rappresentare un campanello d’allarme con le quotazioni che potrebbero scendere fino all’importantissimo supporto in area 20,129 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe virare al ribasso la tendenza in corso.

Sul mensile, invece, solo una chiusura del mese inferiore a 20,217 euro farebbe virare al ribasso la tendenza di lungo periodo.

