Il caldo può aumentare l’ipoglicemia: ecco come difendersi

Che cos’è?

Siamo in piena estate e il caldo torrido di questi giorni sta iniziando a farsi sentire. A causa delle alte temperature si ritorna a parlare di ipoglicemia, il rapido abbassamento della concentrazione di glucosio nel sangue. Gli zuccheri costituiscono una risorsa per l’organismo e rappresento una risorsa preziosa di energia. Per questo motivo quando il loro livello nel sangue si abbassa troppo il nostro corpo non riceve sufficiente carburante per svolgere al meglio le sue funzioni. L’ipoglicemia viene percepita dal soggetto quando questa scende al di sotto dei 50 mg per 100 ml.

Infatti, in questo articolo ti mostrerò che il caldo fa aumentare l’ipoglicemia: ecco come difendersi con delle semplici raccomandazione. Ma vediamo dei sintomi più concreti per capire chi e in che modo ne soffre.

Sintomi

Tra i sintomi più leggeri abbiamo: mal di testa, fame intensa, sudorazione, difficoltà di concentrazione, sonnolenza, ansia, alterazioni del comportamento ecc… Invece nei casi più estremi si può arrivare addirittura alla perdita di coscienza. Alzi la mano che non ha appena pensato di essere ipoglicemico o per lo meno avere saltuariamente cali di glicemia! Verrebbe da pensare che questo sia un problema più che comune e soprattutto che tutti ne siamo vittime. Uno dei grandi nemici in questo periodo è il caldo. Infatti, il caldo può far aumentare l’ipoglicemia: ecco come difendersi.

Come difendersi

Il problema maggiore è la disidratazione, perdita dei liquidi e dei sali minerali. Una prima raccomandazione è evitare esposizioni prolungate al sole, principalmente nelle ore più calde e senza adeguata protezione. In questo caso capita di scambiare la sudorazione eccessiva causata da una ipoglicemia elevata e quindi non intervenire tempestivamente.

Fare attenzione alla quantità di sudorazione e bere abbondantemente anche se non si ha molta sete.

Prestare attenzione all’alimentazione, anche quando si soggiorna in hotel e si è sottoposti a varie tentazioni dei ricchi buffet. Aumentate piuttosto il consumo di pesce, verdure e frutta.

Quest’ultimo consiglio sarà il preferito da noi amanti del divano. Astenersi dal fare attività fisica intensa se non si è allenati, e niente sport all’aperto nelle ore più calde. Recuperate le energie con qualche ora di riposo. Ultima raccomandazione ma altrettanto importante è non camminare scalzi, evitate le lesioni ai piedi. Per essere sicuri del vostro stato di salute è consigliato monitorare con regolarità la glicemia.