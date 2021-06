In estate è molto facile non sapere cosa cucinare. Fa caldo, l’appetito diminuisce, c’è la necessità di piatti freschi e nutrienti, ma anche leggeri e, perché no, di veloce realizzazione. Per questi motivi, nonostante che con l’arrivo della bella stagione ci siano moltissime varietà di frutta e verdura, spesso si casca sempre in un’insalata veloce. Nulla di male in ciò, ma per non annoiarsi troppo durante i pasti, esistono tantissime deliziose e veloci alternative, per variare la dieta, anche nei mesi più caldi dell’anno.

Il caldo inizia a farsi sentire e con esso la perdita di appetito ma grazie a questa magnifica ricetta sarà facilissimo gustare un ricco e delizioso primo piatto

Pelare e tagliare finemente uno spicchio d’aglio insieme ad uno scalogno. In una padella con un filo d’olio d’oliva, far rosolare e unire 2 pomodori cuore di bue, precedentemente tagliati in piccoli cubetti. Salare e far saltare in padella per qualche minuto il tutto a fuoco vivace, girando di tanto in tanto. Nel frattempo, in una pentola capiente far bollire dell’acqua salata e cuocere 250 grammi di tagliolini freschi per qualche minuto.

Scolare la pasta e unirla al sugo di pomodori contenuto all’interno della padella e far saltare il tutto per qualche minuto, aggiungendo un pizzico di pepe a piacere. Impiattare cercando di creare un nido di pasta con l’aiuto di un forcone da cucina e un mestolo. Aggiungere sopra ai tagliolini la stracciatella di burrata e un cucchiaio raso di pesto fresco. Ultimare il piatto con un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo.

Consigli utili

per rendere il piatto ancor più gradevole, si consiglia di decorare con foglie di basilico fresco e qualche pinolo intero;

per assaporare meglio questo cibo, mescolare il tutto nel piatto, per amalgamare meglio i vari sapori.

Il caldo inizia a farsi sentire e con esso la perdita di appetito ma grazie a questa magnifica ricetta sarà facilissimo gustare un ricco e delizioso primo piatto veloce, fresco e molto appetibile, anche quando le temperature diventano elevate.