Gli effetti del caldo si fanno sentire e aumentano i problemi circolatori, di disidratazione, vertigini e mal di testa. Quello che molte persone sottovalutano, è che il caldo incide sui medicinali con effetti dannosi per la nostra salute. Il caldo ha un effetto negativo anche su alcuni farmaci e può portare ad un aumento degli effetti collaterali. Ecco alcune cose da verificare e a quale temperatura conservare i medicinali

Secondo una ricerca effettuata dal Robert Koch Institute, il caldo aumenta il numero di decessi dall’8 al 12%, e anche le malattie aumentano. Molti i consigli su come affrontare il caldo, ma spesso sono sottovalutati gli effetti delle temperature elevate sui farmaci.

Infatti, i farmaci reagiscono in modo diverso alle temperature. Di solito i danni provocati dal calore non sono visibili. Particolarmente sensibili al calore sono i farmaci a consistenza morbida o liquida (supposte, unguenti, creme, cerotti e spray con principi attivi).

Le compresse e i confetti sono più resistenti, ma comunque non dovrebbero essere conservati ad una temperatura sopra i 25 gradi.

Consigli e foglio illustrativo

Il consiglio è quello di conservare i medicinali in luogo fresco ma non troppo freddo, anche il gelo può modificare l’efficacia dei farmaci. Spesso la dose del farmaco deve essere adattato ai caldi estivi, quindi, è consigliato rivolgersi al medico di famiglia per chiarimenti sulla terapia che si esegue.

Quando un medicinale è esposto a caldo intenso, prima dell’assunzione si consiglia di consultare il medico. Si consiglia di verificare sempre le indicazioni contenute nel foglietto informativo (bugiardino) che si trova nella scatola del medicinale.

Il foglietto informativo indica tutti gli effetti collaterali che possono accadere con l’assunzione del farmaco. Il più delle volte è indicata alla voce “scadenza e conservazione”, anche la temperatura di conservazione del farmaco, che è spesso sottovalutata dal paziente.

Nella situazione climatica come quella attuale, bisogna prendere tutte le dovute precauzione per evitare complicazioni che possono nuocere alla salute.