Il caffè è uno dei piccoli grandi piaceri della vita. Per noi italiani è fondamentale averne sempre un po’ in casa. Quella tazzina ogni mattina, infatti, ci aiuta a svegliarci al mattino. E in più, durante la giornata, ne beviamo in quantità. Il caffè ci tiene carichi e reattivi. Ma se non servisse solo a questo? Ti sei mai chiesto se il caffè può avere altri benefici? Ce n’è uno che ti stiamo per svelare. Il team di ProiezionidiBorsa ti proporrà un utilizzo efficace e insolito del caffè. Segui questo articolo e vedrai che risultati. Il nostro consiglio è molto semplice. Il caffè combatte la cellulite. Ecco cosa devi fare.

Caffè versus cellulite

Il caffè può essere un ottimo trattamento anticellulite fai-da-te. Pensaci. Tutti abbiamo sempre del caffè in casa. Quindi questo trattamento sarebbe anche una buona notizia per il tuo portafogli! Le creme anticellulite, infatti, costano una fortuna. E, ti sveliamo un segreto, sono a base di caffè. Quindi, perché andare a spendere fior fior di quattrini per una cosa che abbiamo già in casa? Il rimedio fai-da-te è semplicissimo da utilizzare. Qui ti spieghiamo come il caffè combatte la cellulite. Ecco cosa devi fare.

Il rimedio fai da te

La preparazione di questo rimedio è facilissima. Versa i fondi di caffè in una tazza e aggiungi 2 cucchiaia di olio extravergine. Amalgama il tutto con un cucchiaio. Continua a mescolare finché non vedrai il composto diventare ben compatto e uniforme. Ora, applica la crema sulle zone dove la cellulite è più evidente. Massaggia il tutto e avvolgi con una pellicola trasparente le aree dove hai spalmato la crema naturale. Lascia il tutto in posa per 20 minuti. Fai una doccia dopo e assicurati di avere una crema idratante per quando ti sarai asciugata.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Il risultato? Dopo qualche settimana, avrai una pelle molo più tonica! Insomma, un piccolo trucco geniale!