Il nostro Ufficio Studi in data 5 febbraio al prezzo di 2.532 ha pubblicato il report: “comprare cacao potrebbe essere un’ottima opportunità di breve e lungo termine“.

Cosa è successo da quel momento in poi? La nostra view è rimasta invariata, oppure si sono create le condizioni per cambiare opinione?

La nostra raccomandazione odierna è la seguente: il cacao potrebbe partire per un movimento rialzista del 20% in pochi mesi.

Prima facciamo una premessa.

Siamo entrati da settimana scorsa in una finestra ciclica dove solitamente i mercati azionari e diverse commodities ritracciano di qualche punto percentuale prima di ripartire per la parte finale dell’anno per il cosiddetto rally natalizio.

C’è da dire, che dal 1898 ad oggi, i primi 2 anni del nuovo decennio per il mercato azionario mondiale, hanno quasi sempre registrato un andamento negativo e quindi i livelli attuali andranno monitorati con grande attenzione, in quanto si potrebbe essere anche all’inizio di un ribasso che potrebbe durare diversi mesi.

A parer nostro, la scadenza del nostro prossimo setup annuale, il 5 ottobre, chiarirà le sorti non solo di breve, ma anche di medio lungo termine dei mercati azionari.

La materia prima ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 settembre a 2.665 in rialzo dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. Nel corso dell’anno 2021, ha segnato il minimo a 2.305 ed il massimo a 2.825.

Cosa attendere da ora in poi?

Fino a quando la materia prima reggerà al rialzo in chiusura giornaliera e poi settimanale il livello di 2.517, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi rialzi verso l’area di 2.825 e poi 3.050/3.200. Resistenza a 2.717. Supporto di breve termine a 2.575. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello rappresenterebbe un importante indizio ribassista.

Riteniamo che puntare sul cacao sia un’ottima opportunità, in quanto entro i prossimi 24 mesi potrebbe essere raggiunto il massimo di 3.647 toccato nel mese di luglio 2014.

Torneremo sull’argomento nelle prossime settimane.