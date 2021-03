Alzi la mano a chi non è capitato di ritrovarsi in tasca o in fondo alla borsa un burrocacao che credeva disperso? Il burrocacao è il tipico oggetto che tendiamo a comprare in maniera compulsiva: primo perché è utile. Con il freddo e la mascherina è normale che le labbra vadano incontro a screpolature e taglietti. Secondo, è un oggetto piccolo che si tende a perdere. Ma non se ne può fare a meno, quindi si riacquista essendo già consapevoli che fra una settimana ne troveremo almeno tre sparsi per casa. La soluzione quindi è quella di scoprire che cosa è possibile fare con questo fantastico cosmetico. Infatti il burrocacao non è solo per le labbra: ecco tutti gli usi alternativi di un classico evergreen!

Il burrocacao per le cuticole

Il burrocacao è perfetto per le cuticole: l’applicazione è facilitata proprio per la sua forma e l’azione emolliente restituirà immediatamente un look più sano alle mani.

L’uso per la tinta

Se non si vuole ritrovare il viso pieno di macchie dopo essersi fatti la tinta per capelli in casa, il consiglio è quello di usare il burrocacao. Se infatti lo applichiamo su tutta la testa sulle zone più critiche il burrocacao diventerà uno scudo fra la cute e le macchie da tinta.

L’aiuto del burrocacao per il trucco

Se dopo aver applicato eyeliner o mascara ci si accorge che il trucco è leggermente sbafato, è possibile applicare un po’ di burrocacao nella zona interessata e rimuovere con un dischetto di cotone. Il trucco come per magia sparirà!

Infine, per le sopracciglia

Per domare sopracciglia ingestibili non c’è bisogno di spendere una fortuna in profumeria: Basta una passata di burrocacao e le sopracciglia sono in ordine come appena fatte dall’estetista!

Ovviamente per questioni igieniche è consigliabile utilizzare un burrocacao per queste soluzioni e uno separato per le labbra. Ma il burrocacao non è solo per le labbra: ecco tutti gli usi alternativi che se ne possono fare!

Ecco, alcuni trucchetti che renderanno la vita di tutti più semplice grazie ad un oggetto d’uso comune che tutti hanno sempre con sé.