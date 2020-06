Il buono fruttifero postale con Soluzione Eredità. Da pochi giorni è sul mercato degli strumenti finanziari il buono fruttifero postale con Soluzione Eredità. Ad emettere il bfp è Poste Italiane. Il buono fruttifero postale sarà sottoscrivibile solo da chi è beneficiario di un procedimento successorio terminato con Poste Italiane. C’è tempo per sottoscrivere i buoni Soluzione Eredità entro 180 giorni dalla conclusione dell’iter successorio. Acquistare questo tipo di bfp garantirà un rendimento certo alla scadenza dei 4 anni. Inoltre si ha la flessibilità del rimborso anticipato del capitale investito in qualsiasi momento prima della scadenza.

Come si sottoscrive il buono fruttifero postale

Per chi possiede un libretto smart con le funzionalità dispositive del servizio di Risparmio Postale può farlo online direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet. Per chi non ha dimestichezza con la tecnologia può rivolgersi a qualunque ufficio postale. I buoni Soluzione Eredità sono da tagli di 50 euro. In base a quanti soldi si vogliono investire, tanti buoni fruttiferi postali vanno acquistati per il raggiungimento della somma che deve essere sempre di multipli di 50 euro.

I vantaggi

I buoni sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato. Per sottoscrivere i buoni Soluzione Eredità non c’è nessun costo, salvo gli oneri fiscali.

Regime fiscale

I buoni sono esenti da imposta di successione e sono soggetti alla ritenuta agevolata del 12,50% sugli interessi. I buoni fruttiferi postali fino a 5mila euro sono esenti da imposta di bollo.

Quanto rende il buono?

Il rendimento effettivo annuo lordo per un periodo di possesso di quattro anni è dell’1%.

Modalità e valore del rimborso

In caso di sottoscrizione del titolo in forma dematerializzata il rimborso si ottiene in una unica soluzione oppure frazionato, per importi da 50 euro e multipli. Non ci sono costi aggiuntivi e può essere fatto il rimborso in qualsiasi momento. Il valore di rimborso prima del compimento del quarto anno è pari al valore nominale sottoscritto, al netto degli oneri fiscali. Alla scadenza del 4° anno il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto, tolti oneri fiscali, incrementato degli interessi maturati nel corso di vita dello strumento finanziario. I buoni fruttiferi postali diventano infruttiferi il giorno dopo la scadenza. Trascorsi altri dieci anni si prescrivono. Per chi ha concluso un rapporto con Poste Italiane (MIL:PST) può sfruttare il buono fruttifero postale con soluzione eredità.