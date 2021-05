Il buon vino italiano continua a sostenere le quotazioni di questo titolo azionario, tanto che dopo averne raccomandato l’acquisto a inizio marzo (clicca qui per leggere il report) Italian Wine Brands ha guadagnato oltre il 30%.

Il rialzo, però, non sembra essere ancora finito. Come si vede dai grafici, infatti, ci sono ampi spazi di apprezzamento. Sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista e ha la sua massima estensione in aera 50 euro circa. Il titolo, quindi, potrebbe apprezzarsi di circa il 50% rispetto ai livelli attuali. Da notare che anche il fair value di Italian Wine Brand, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si trova in area 49 euro.

Queste potenzialità rialziste sono confermate dall’analisi dei fondamentali. La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. La sottovalutazione è confermata anche dall’analisi dei multipli degli utili.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Il buon vino italiano continua a sostenere le quotazioni di questo titolo azionario: Le indicazioni dell’analisi grafica

Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 6 maggio in rialzo del 2,86% rispetto alla seduta precedente a quota 32,4 euro.

La chiusura del 7 maggio potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase rialzista. Dopo qualche seduta d’incertezza, infatti, la forte resistenza in area 31,2 euro potrebbe essere rotta al rialzo in chiusura di settimana facendo accelerare nuovamente verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 31,2 euro potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso.

Nel lungo periodo la tendenza in corso è saldamente rialzista e solo una chiusura mensile inferiore a 26,7 euro potrebbe far invertire al ribasso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile