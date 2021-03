Nei precedenti articoli abbiamo visto come attualmente il mercato obbligazionario, ed in particolare quello dei BTP, stia attraversando una fase di irrequietezza, legata soprattutto ai timori di una ripresa dell’inflazione.

Ma abbiamo anche considerato che non tutti i titoli di Stato hanno una quotazione a premio o a sconto, rispetto al loro fair value, calcolato con due diversi metodi.

Le prospettive possono quindi essere diverse da titolo a titolo, in base all’analisi fondamentale, mentre in questo articolo ci domandiamo invece se le recenti turbolenze abbiamo cambiato il trend di fondo, invalidando le precedenti proiezioni rialziste, per quanto concerne il long term BTP future.

Il BTP future al di sopra di supporti strategici

Come noto, una proiezione resta valida, fino a che non intervengano segnali in senso contrario.

Per quanto riguarda il long term BTP future, era stata elaborata una proiezione rialzista, con target primario entro aprile 2022.

Tale proiezione è ancora valida?

Desumiamo la risposta dal seguente grafico, che evidenzia tre fondamentali livelli di supporto.

3 importanti livelli di supporto

Partiamo quindi, nella nostra analisi, dal seguente grafico a barre mensili.

Nel grafico sono individuati, con diversi colori, alcuni riferimenti supportivi, basati su tecniche diverse.

La retta ascendente, in blu, rappresenta una trend line dinamica, tracciata in base al metodo Magic Box.

Come notiamo, alcuni livelli di chiusura ed apertura delle barre mensili, successive alla discesa di marzo 2020, sono collocati a contatto con tale supporto, sinora non violato al ribasso.

Tale riferimento costituisce un primo supporto di medio.

La retta orizzontale rossa costituisce, invece, un primo supporto statico del metodo PLT, ideato appositamente per fornire segnali particolarmente affidabili per il lungo termine.

Un primo segnale di alert di inversione al ribasso, si avrebbe nel caso di una violazione di tale livello in chiusura di marzo.

Qualora ciò si verificasse, non saremmo ancora in presenza di un segnale di inversione, in quanto il metodo indicherebbe un secondo livello di supporto.

Solo dopo una rottura ribassista di tale secondo livello, si avrebbe un definitivo segnale di inversione di lungo.

Un supporto tradizionale

Infine, abbiamo tracciato una retta ascendente in verde, disegnata utilizzando il tradizionale metodo di delineare trend lines ascendenti o discendenti.

Notiamo subito che, rispetto a tale metodo tradizionale, i riferimenti dei metodi proprietari PLT e Magic Box seguono, molto più da vicino, le dinamiche delle quotazioni. In grado di fornire, quindi, segnali più repentini e ravvicinati al culmine del trend in corso.

In conclusione, a proposito di BTP future al di sopra di supporti strategici, possiamo confermare come le precedenti proiezioni rialziste rimangano tuttora intatte, e come il trend permanga rialzista, sino a che non intervengano segnali di rottura ribassista in chiusura mensile.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“