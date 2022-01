Il nostro organismo può mandare segnali di una malattia incombente. Purtroppo può capitare che noi non ce ne accorgiamo, non ci diamo peso, oppure travisiamo il segnale. Pensiamo che il problema possa dipendere da una causa ed invece è un sintomo di ben altra malattia. Così il bruciore allo stomaco potrebbe significare indigestione o gastrite ma anche essere un campanello d’allarme di un problema più grave.

A volte, presi dalle difficoltà quotidiane, può accadere che noi non diamo peso ai problemi dell’organismo, magari minimi, che però potrebbero nascondere incombenti malattie. Magari questi segnali sono insignificanti e quindi vengono trascurati, oppure pensiamo siano sintomi di una malattia ed invece il problema è un altro. Per esempio di questi tempi a volte i sintomi di una infezione da Omicron possono essere confusi con quelli della comune influenza. Oppure, ecco, per esempio, 3 comunissimi sintomi di pericolosissime malattie che nessuno dovrebbe mai sottovalutare ma spesso trascurati.

Alcuni i sintomi sono talmente comuni che raramente si può pensare al peggio. Per esempio, chi in questa stagione non ha freddo? Eppure avere troppo freddo potrebbe essere il segnale di questi problemi di salute alcuni anche gravi.

Anche il bruciore di stomaco è un sintomo abbastanza comune. Può fare pensare a moltissime cause, prima tra tutte l’indigestione. Chi ha bruciore di stomaco può pensare di aver mangiato troppo o di aver mangiato qualcosa che gli ha fatto male. In genere il bruciore si manifesta nella zona dello sterno, ma in certi casi può raggiungere l’esofago e anche la faringe.

Se la pirosi gastrica (il termine scientifico) perdura nel tempo potrebbe essere anche il segnale di una gastrite o di un’ulcera gastrica o peptica. Oppure questo disturbo dell’organismo potrebbe anche essere il campanello d’allarme di un problema ben più grave.

Secondo i medici dell’Humanitas il bruciore di stomaco persistente potrebbe essere il sintomo di altre patologie. Per esempio questo disturbo potrebbe essere legato a problemi relativi al cuore, come angina pectoris, coronaropatia o infarto del miocardio. Un continuo bruciore di stomaco potrebbe essere l’indizio di un iperparatiroidismo, ma anche il campanello d’allarme di un tumore allo stomaco.

Il suggerimento universale è che non dobbiamo trascurare sintomi persistenti di problemi all’organismo. In caso di dubbio la soluzione migliore è rivolgersi sempre al proprio medico.

