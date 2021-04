Non molti sanno che il congelatore rappresenta un utile rimedio per risolvere davvero tanti problemi comuni. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare diversi suoi utilizzi grazie ai quali fornire una soluzione a piccoli inconvenienti quotidiani. È frequente ad esempio utilizzare il freezer per congelare il pesce fresco. Una volta scongelato non è più ovviamente possibile ricongelarlo. E se questo accadesse senza volerlo? Ecco spiegato allora il brillante motivo per cui mettere un’oliva su un bicchiere di acqua ghiacciata in freezer.

Un semplice trucco

Un guasto o la mancanza di corrente per più ore rappresentano problemi comuni per il funzionamento del freezer. Senza volerlo è possibile che gli alimenti subiscano uno scongelamento e un ricongelamento al ritorno della corrente. Questo è ancor più preoccupante quando i padroni mancano in casa per giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco che però esiste un piccolo trucco grazie al quale scongiurare questo problema. Il brillante motivo per cui mettere un’oliva su un bicchiere di acqua ghiacciata in freezer è che così è possibile verificare un malfunzionamento del congelatore. Una volta ghiacciato un bicchiere d’acqua basterà collocare sopra un’oliva.

Se una volta aperto lo sportello è possibile vedere l’oliva sul fondo e non in superficie è il caso di gettare via il pesce. Con il ricongelamento l’acqua sarà tornata allo stato solido ma nel frattempo l’oliva finirà sul fondo. Questo però non è l’unico trucco utile!

Bevande e cocktail gustosi

Il freezer è utile anche per una serie di altri motivi. È possibile congelare le verdure tagliate per il soffritto e l’olio nel contenitore per sformare i cubetti di ghiaccio. All’utilizzo basterà collocare tutto in padella. Bisognerà invece congelare la Coca-Cola in cubetti per rinfrescare la bevanda calda senza correre il rischio di annacquarla. È utile poi congelare la frutta fresca in pezzi, piante aromatiche come la menta o le stesse olive anche per rinfrescare i cocktail durante l’estate.

Merende rinfrescanti

Oppure ancora basterà congelare gustosi yogurt inserendo solo uno stecco da gelato nella confezione. Con il congelamento questi diventeranno ottimi gelati. Congelare piccoli cubetti di latte serve invece a creare ottimi milk-shake rinfrescanti aggiungendo solo panna e l’aroma desiderato, come vaniglia, cacao o cocco.

Insomma tutti questi utilizzi mostrano come il freezer rappresenti un ottimo aiuto in un gran numero di situazioni. Conoscerle tutte aiuterà a sfruttare questo elettrodomestico a meglio! E per sapere altri trucchi sconosciuti che fanno la differenza in cucina basta leggere questo articolo.