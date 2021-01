Esiste un modo per coniugare la ricerca di uno stile unico e la consapevolezza di fare del bene. Si chiama moda sostenibile.

Per moda sostenibile si intende la produzione di vestiti che rispecchia due criteri fondamentali: la sostenibilità ecologica e la sostenibilità etica.

Il mondo della fast fashion, in cui tutto è veloce ed economico, sta lentamente cedendo il passo a questa nuova, virtuosa, tendenza.

Sempre più sono i brand che si affidano a produzioni sostenibili. Molti nascono ex novo proprio con questo intento: fare il bene dell’ambiente e dei lavoratori.

Uno dei brand che ha fatto da apripista del settore è senza dubbio Patagonia.

Il brand da acquistare per fare del bene al pianeta

La sua storia ha inizio lungo le coste della California, precisamente nella cittadina di Ventura. È il 1973, quando l’alpinista Yvon Chouinard decide di fondare un’azienda che rispecchi il suo modo di intendere la vita. La chiama, appunto, Patagonia.

Da allora, Patagonia mira a comunicarsi come il brand da acquistare per fare del bene al pianeta.

Oggi il marchio è diventato leader assoluto dell’abbigliamento outdoor, senza mai rinunciare ai principi che l’hanno sempre contraddistinto.

Patagonia utilizza materiali ecosostenibili, garantendo la qualità di ogni capo. Inoltre, si impegna attivamente per la salvaguardia del pianeta e di chi lo abita.

Attivisti prima che imprenditori

Svariate sono le iniziative. Per esempio, l’azienda ha deciso di “autotassarsi” e devolvere l’1% dei suoi ricavi ad associazioni ambientaliste (ad oggi ha donato circa cento milioni di dollari).

Ma non finisce qui. Il marchio californiano si espone quotidianamente contro il consumismo sfrenato, predicando una vita più lenta e votata al riuso.

Basti pensare al “Worn Wear Repair Tour”, iniziativa itinerante nata nel 2013, che garantisce una riparazione gratuita a chiunque porti un prodotto logorato (di qualunque marchio).

Patagonia si spende con passione per convertire il consumatore a un consumo più etico. Il sito ha un blog dedicato al racconto di piccole, grandi storie di sostenibilità.

Ma per approfondire davvero la filosofia del brand, è possibile carpirne l’essenza nel libro “Let my people go surfing”. Oltre a essere la biografia del fondatore, Yvon Chouinard, è anche una guida per ridisegnare la cultura del consumo.

Se tutto questo non bastasse, Patagonia fa anche bei vestiti.