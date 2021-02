L’amore non è bello se non è litigarello, vuole il famoso detto. L’importante, però, è che alla fine si faccia sempre pace e si sia disposti a seppellire l’ascia di guerra per ritornare amici e amanti come prima.

E cosa c’è di meglio per farsi perdonare e chiudere un litigio che offrire un bellissimo mazzo di fiori al proprio partner? I fiori sono il regalo assolutamente più classico in amore. Come molti sanno, è stato anche sviluppato un ‘linguaggio dei fiori’. Una sorta di catalogo di significati associati a ciascun fiore che ci permette di comunicare messaggi anche molto elaborati con l’offerta di un mazzo di fiori.

Vediamo quindi il bouquet perfetto secondo il linguaggio dei fiori se dobbiamo farci perdonare dal nostro partner.

Giacinti e asfodelo per esprimere il rimorso

Il fiore che viene più di tutti associato con la richiesta di perdono e la dichiarazione di provare rimorso è il giacinto viola. Un’offerta di giacinto viola indicherà al nostro partner che riconosciamo i nostri errori e vogliamo chiedere scusa. Anche l’asfodelo, un fiore simile al giglio, si usa per chiedere scusa e dichiarare la propria colpa.

Giacinto viola e asfodelo saranno una buona base da cui partire per costruire il nostro bouquet. Ma per confezionare il bouquet perfetto secondo il linguaggio dei fiori se dobbiamo farci perdonare dal nostro partner, ci vuole qualcosa in più.

Narcisi e rose bianche per il perdono e un nuovo inizio

Il colorato narciso è associato nel linguaggio dei fiori all’idea di rinascita, nuovo inizio e perdono. I narcisi sono perfetti in un bouquet che vuole essere un’offerta di pace.

Anche le classicissime rose possono entrare a far parte del nostro mazzo, in particolare la rosa bianca che sta a significare purezza, innocenza, nuovo inizio e volontà di ricominciare.

Il nostro partner non potrà che perdonarci se gli/le offriremo un bouquet così speciale!

Se poi vogliamo comunicare il nostro amore in maniera creativa, dimentichiamo le classiche rose rosse, ecco gli altri fiori che significano amore secondo il linguaggio dei fiori.