Chi parte in vacanza non sempre cerca delle emozioni a perdi fiato o dei panorami incredibili. Non tutti sono costantemente collegati sui social network per condividere delle foto per avere tanti “mi piace”.

Infatti, ci sono moltissimi viaggiatori che preferiscono riposarsi in vacanza e, perché no, entrare in contatto diretto con la natura e la spiritualità. In questo modo, ai più può sembrare una vacanza semplice ma, in realtà, si tratta di una vacanza estremamente positiva che ci rimette in pace con il Mondo.

Di destinazioni del genere in Italia ce ne sono moltissime, ma gli esperti di ProiezionidiBorsa ne hanno selezionata una. In particolare, ecco il borgo alpino che tranquillizza l’anima dei visitatori che hanno la fortuna di conoscerlo.

Pagno, una meraviglia della provincia di Cuneo

Parliamo di un piccolissimo comune italiano che si trova nel Piemonte meridionale, in particolare nella provincia di Cuneo. Si chiama Pagno e non supera le seicento anime. Lo attraversa un piccolo fiume chiamato Bronda, che a pochi chilometri dal centro del borgo si getta nel Po.

Il paese ha una storia di tutto rispetto dato che già dall’epoca longobarda si nota una presenza importante di monaci, specialmente legata all’abbazia di San Colombano di Bobbio.

In particolare, possiamo ancora visitare oggi l’Abbazia di San Pietro e San Colombano. Il luogo sacro è proprio figlio di quella storia dato che sorge sui resti di una più ancora antica chiesa longobarda.

Possiamo ammirare all’interno della chiesa attuale un affresco che rappresenta San Michele Arcangelo. Da qui si può partire per un momento di riflessione sulla nostra vita e sulla nostra esistenza.

Il borgo alpino che tranquillizza l’anima di chi lo visita, perfetto per una gita di un giorno ed economica

Questa chiesa è stata molto importante per il territorio circostante, dato che da essa ne dipendevano tantissime altre, come San Firmino nella vicina Revello o la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Brondello.

Sempre per restare nel sacro, scopriamo che a Pagno ci sono alcune bellissime cappelle. Partendo da quella di San Rocco, che si trova vicino all’antica abbazia, troviamo quella di San Grato che è del seicento ed è in cima alla collina.

Sempre nel verde troviamo anche la cappella Sant’Eusebio che si trova a 750 metri e da cui si gode di un bel panorama. Inoltre, per pensare anche al corpo e non solo all’anima, a Pagno ci sono tantissime buone trattorie in cui si può assaggiare la tradizione gastronomica piemontese senza spendere troppo.

