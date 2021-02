Oggi proponiamo una preparazione molto adatta per la colazione di grandi e piccini. È semplice ad anche adatta agli intolleranti, in quanto è senza glutine e senza lattosio.

Si tratta di un dolce moto particolare, dalla consistenza intermedia, tra quella di una torta e quella tipica di un budino. È infine poco costosa: infatti il bonetto dolce di patate è la torta ligure perfetta per tutta la famiglia a soli 10 euro.

Occorrente in cucina

Ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 500 gr di patate;

b) 180 gr di zucchero di canna integrale;

c) 8 uova;

d) 2 cucchiai di acqua di fiori di arancio;

e) la scorza grattugiata di un’arancia e un limone;

f) 1 cucchiaino di cannella;

g) pangrattato q.b. (senza glutine in caso di intolleranza);

h) 1 pizzico di sale;

i) zucchero a velo.

Il bonetto dolce di patate è la torta ligure perfetta per tutta la famiglia a soli 10 euro

Puliamo le patate e lessiamole in acqua bollente; infine le inseriamo nello schiacciapatate. Adesso eliminiamo la buccia, che resterà nella parte superiore dell’utensile, e raccogliamo il resto in una ciotola.

A questo punto versiamo lo zucchero e amalgamiamo bene. A seguire aggiungiamo le uova, poi mescoliamo l’acqua di fiori di arancio. Infine incorporiamo la scorza di un’arancia e un limone, la cannella, il pizzico di sale e 2 cucchiai di pangrattato.

Foderiamo con carta forno una tortiera, versiamoci il composto e copriamo con uno strato sottile di pangrattato. Adesso inforniamo a 180°, per circa 50 minuti. A cottura ultimata, facciamo raffreddare e ricopriamo la superficie con un mix di zucchero a velo e cannella.

Nulla da eccepire: il bonetto dolce di patate è la torta ligure perfetta per tutta la famiglia a soli 12 euro.

Facciamo adesso due conti

Facciamo adesso un minimo di conti per calcolare il costo di questo dolce. Dunque:

a) le patate ci costeranno 1,50 al kg, per cui la nostra spesa sarà di 0,75 euro (500 mezzo chilo);

b) per i 200 gr zucchero di canna integrale stimiamo 2,25 euro;

c) 3 euro circa li spenderemo invece per le 8 uova bio;

d) a questo punto abbiamo gli altri ingredienti come la cannella, l’acqua di fiori di arancia, il pangrattato, il burro. Essi sono tutti utilizzati in minima quantità rispetto alla capienza minima delle rispettive confezioni standard che troviamo in commercio. Sono pertanto da imputare in proporzione alla spesa di questo dolce. In definitiva, si tratta di ingredienti che acquistiamo una sola volta, per tenerli in credenza e utilizzarli in diverse preparazioni. In maniera arbitraria (ma comunque abbastanza attendibile) consideriamo il loro peso in euro pari a circa 4 euro.

Abbiamo dunque dimostrato che il bonetto dolce di patate è la torta ligure veloce e leggera per tutta la famiglia a soli 10 euro. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della torta al mandarino e rosmarino ma senza burro.