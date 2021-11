Tutti noi sogniamo di acquistare i vestiti dei nostri sogni a prezzi stracciati. Pensiamo, per esempio, a quell’abito nero con lo spacco che tanto ci renderebbe felici e belle. Eppure esistono dei momenti durante l’anno in cui è possibile rinnovare l’armadio senza bruciare un intero stipendio. Le occasioni di cui stiamo parlando sono i saldi estivi e quelli post natalizi.

In questi casi si verifica una vera e propria corsa all’acquisto, con file lunghissime e sgomitate. Ma esiste un altro modo per sfruttare i saldi senza doversi accapigliare. Semplicemente bisogna restare al caldo delle proprie case e cliccare. Proprio così, il Black Friday nasce come occasione per comprare a prezzi scontatissimi i prodotti dei nostri desideri.

Ma come funziona? Come si fa a scegliere il capo giusto ed essere allo stesso tempo veloce abbastanza? Come possiamo proteggerci dalle frodi online? Il Black Friday si avvicina ed ecco come prepararsi per prendere le offerte migliori in modo sicuro.

5 consigli per fare shopping online in sicurezza

Gli appassionati dello shopping via internet lo amano e lo temono. Il Black Friday può essere un’ottima occasione per comprare vestiti, elettrodomestici, libri, mobili, elettronica ed altro a prezzi stracciati. Ma il rischio di cadere in una truffa è alto. Infatti, purtroppo spesso gli scambi di dati via internet non sempre sono sicuri.

Ecco perché è bene seguire tutta una serie di regole che ci mettono a riparo dalle frodi. Quindi, il Black Friday si avvicina ed ecco come prepararsi per prendere le offerte migliori in modo sicuro. Il primo consiglio in assoluto più utile è di decidere prima cosa vogliamo acquistare. Selezioniamo gli oggetti o i capi che vogliamo o che ci interessano. In questo modo non perderemo tempo e saremo più veloci di altri interessati.

Il Black Friday si avvicina ed ecco come prepararsi per prendere le offerte migliori in modo sicuro

Se abbiamo un unico sito su cui vogliamo fare acquisti, allora informiamoci sulla sua attendibilità. Sfruttando le recensioni online riusciremo a capire se possiamo fidarci e quali prodotti scegliere. Un altro modo per capire se il sito è serio, è quello di controllare i prezzi prima degli sconti. I prezzi di 2 o 3 settimane prima dovranno abbassarsi notevolmente nei giorni di Black Friday. Solo con questo controllo possiamo verificare se lo sconto viene davvero effettuato.

Un’altra modalità per controllare la veridicità degli sconti è dare un’occhiata al listino prezzi che troviamo sul mercato. Fidiamoci dei prezzi consigliati per la vendita.

Usiamo anche la wish list o lista dei desideri. Inseriamo gli articoli di nostro interesse che ritroveremo facilmente al momento dell’acquisto. Infine, verifichiamo i metodi di pagamento. I negozi online più accreditati offrono varie modalità. Tra queste è sempre meglio usufruire di PayPal o di carte ricaricabili.

Approfondimento

Risparmio e convenienza sull’acquisto di elettrodomestici usati garantiti