Il Black Friday è ormai alle porte. Manca meno di una settimana per accedere agli sconti più pazzi dell’anno, ma dai grossi marchi arrivano già le prime promozioni. Smartphone, tablet e accessori sono ogni anno fra le scelte più quotate e fra i prodotti più attesi del Black Friday. Motorola soddisfa le richieste degli appassionati con super sconti fino al 35% su una vasta gamma di prodotti.

Il Black Friday degli smartphone Motorola con l’imperdibile 35% di sconto su questi modelli

Prezzi per ogni tasca e modelli per tutte le esigenze. Dagli smartphone top di gamma a quelli di fascia media e bassa, a partire da 109.90 euro. Sono divisi per 3 categorie in base allo sconto applicato sul prezzo di vendita. Seguiremo la stessa divisione in questo articolo, in modo da dividere per convenienza tutti i modelli disponibili. Tutti i prezzi che indicheremo sono quelli presenti sul sito Motorola al momento della pubblicazione.

Fino al 10%

In questa fascia rientrano 4 smartphone. 2 di questi sono i top di gamma del marchio, ossia Motorola Edge 20 e 20 Pro. Il primo è venduto a 549.90 euro, invece di 579.90. Fra le caratteristiche più di nicchia sono presenti il display OLED con velocità di refresh di 144 Hz, la batteria da 4000mAh e la tripla fotocamera. Il secondo è a 649.90 euro, invece di 699.90 euro, ed offre alcuni interessanti aggiornamenti rispetto alla versione standard. Le differenze principali sono in capienza, potenza e fotocamere.

Fino al 20%

Ben 12 smartphone interessati da questi sconti. Alcuni esempi sono Motorola Moto G50, venduto a 229.90 euro, prima 279.99, G60s a 239.90 euro e E7 Power a 129.90 euro. C’è poi Moto Razr 5G nel suo design iconico a sportellino. Per quest’ultimo il prezzo è di 1.299,90 euro, ben 300 euro di sconto sul prezzo di vendita.

Fino al 35%

Arrivato finalmente il Black Friday degli smartphone Motorola con l’imperdibile 35% di sconto su questi modelli. Motorola G 5G a 249.90 euro con batteria da 5000mAh, display da 6,7 pollici e compatibilità con il nuovo standard 5G. Motorola G9 Play, il modello meno recente del trio, è venduto al prezzo di 139.90 euro. Anch’esso monta una batteria da 5000mAh, in grado di mantenere la carica fino a 2 giorni di utilizzo. L’ultimo del trio è il G100 con componenti da vero top di gamma e compatibilità con il 5G. Il prezzo è di 449.90 euro, 150 euro in meno rispetto al prezzo di vendita.

