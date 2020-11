Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vedremo perchè il biancomangiare è il dolce al cucchiaio della tradizione siciliana facile e veloce da preparare, ma soprattutto buono da gustare.

Si tratta di un dolce che si scioglie in bocca, ideale a colazione o a merenda. Raffinato ed elegante, risulta ottimo anche da presentare agli ospiti come dessert.

Dietro i segreti della ricetta

Di questo dolce vi sono diverse versioni: con le mandorle o con il latte di mandorla, o con il latte di mucca o quello di pecora. Poi ancora c’è chi lo serve con i biscotti, chi con i savoiardi o chi, infine, come semplice budino.

In realtà, è una preparazione che nasce in versione salata, con tutti prodotti bianchi come il pollo, il riso, il lardo, il latte. Era sinonimo di purezza e un tempo veniva consumato dai nobili. Nel ‘700, in Sicilia, diventò un dolce grazie alle monache di clausura del Monastero di Santa Caterina.

Dunque, siamo giunti a presentare il biancomangiare. È il dolce al cucchiaio della tradizione siciliana facile e veloce da preparare, ma soprattutto buono da gustare. Di seguito, ecco illustrata la nostra proposta.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) un litro di latte di mandorle;

b) 180 gr di zucchero semolato;

c) 100 gr di amido per dolci;

d) un baccello di vaniglia;

e) un cucchiaino di acqua di fiori di arancio;

f) 1/2 cucchiaino di cannella in polvere;

g) lamelle di mandorle;

h) scaglie di cioccolato fondente;

i) quattro cucchiai di pistacchi tritati.

Pronti ai fornelli

In un bicchiere di latte di mandorla, a temperatura ambiente, aggiungiamo l’amido e facciamolo dapprima sciogliere. A seguire filtriamo il tutto.

Nel frattempo, versiamo il latte restante in un pentolino, e poniamolo su una fiamma bassa. Uniamo lo zucchero e i semi di vaniglia, prelevati dal baccello. Poi mescoliamo continuamente per fare addensare, e continuiamo fino a che il latte non giungerà a bollore.

Successivamente togliamo il pentolino dalla fiamma, aggiungiamo due cucchiai di pistacchi e l’acqua di fiori d’arancio. Mescoliamo e versiamo in uno stampo da budino.

A seguire, lasciamo raffreddare in frigorifero, meglio se per tutta la notte.

Al momento di servire, adagiamo delicatamente il biancomangiare su un piatto da portata. E decoriamo con la polvere di cannella, i pistacchi, le mandorle e le scaglie di cioccolato.

Nulla da eccepire: il biancomangiare è il dolce al cucchiaio della tradizione siciliana, facile e veloce da preparare, ma soprattutto buono da gustare da soli o in compagnia. Sarà sempre e comunque un dolce momento da ricordare.

