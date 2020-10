Quante volte abbiamo imprecato, vedendo l’acqua non defluire in docce, lavandini o vasche da bagno. Ora, abbiamo un’altra possibilità: il bastoncino miracoloso che pulisce lo scarico intasato, in alternativa ai soliti rimedi con detergenti chimici.

Prima di farti scoprire il metodo che rispetta l’ambiente, facciamo un ripasso sul procedimento di uso comune. Infatti, le famiglie quando si trovano di fronte a questo problema di sturare lo scarico, utilizzano l’aceto e il bicarbonato. La reazione chimica, data dall’unione di questi due prodotti, consente di liberare gli scarichi.

Ora, però, passiamo, al metodo che non hai mai visto fare. Gli avanzi di cibo, capelli e depositi di sapone sono fastidiosi perché intasano, non solo lo scarico, ma a volte sono anche difficili da rimuovere. Una volta che entri in possesso di questo bastoncino miracoloso, il risultato sarà veramente straordinario. Ora, pulire lo scarico senza prodotti chimici e senza plastica, in modo sostenibile è una strada percorribile.

Il segreto del bastoncino

Il bastoncino è fatto in legno di faggio fresato a spirale. Infatti, le scanalature superficiali presenti hanno il compito di rimuovere i residui nei tubi di scarico. L’utilizzo di questo metodo si addice per tutti i servizi sanitari e igienici presenti nella nostra abitazione.

Il prodotto permette un’ottima pulizia, nel contempo, il problema comune a tanti italiani, si risolve in modo semplice. Infatti, non c’è bisogno di ricorrere a sostanze chimiche nocive. Il bastoncino in legno è rispettoso dell’ambiente e risolve il problema.

Come fa il bastoncino a pulire lo scarico intasato

La potenza del bastoncino in legno sta nel lato affilato. Il bastoncino, una volta inserito, va ruotato attorno al proprio asse. Ci renderemo conto, una volta estratto il bastoncino, di cosa è finito nello scarico. I residui rimangono saldamente nelle sue scanalature.

Queste semplici operazioni, permettono un’ottima pulizia. Infine, il bastoncino può essere riutilizzato. Altrimenti deve essere smaltito nell’umido o nei rifiuti domestici. Vale veramente la pena, avere in casa il bastoncino miracoloso che pulisce lo scarico intasato.